Rhodiapolis Antik Kenti kültürel etkinliklerle canlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi ve Kumluca Belediyesi tarafından 6-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Kültür ve Edebiyat Festivali kapsamında Rhadiapolis Antik Kenti’nde çeşitli sanatsal aktiviteler gerçekleştirildi. Antik tiyatroda Antalya Büyükşehir Belediyesinin Yeşilçam müzikleri ve şiir dinletilerinin ardından Doç. Dr. Uğur Günay Yavuz tarafından hazırlanan “Yeniden Canlanan Kent Rhodiapolis” fotoğraf sergisi gezildi. Etkinliğe Hollandalı Marian Eikelhof, Mekodonyalı Marta Markasko, Sırbistanlı Gardana Vlajic, Mısırlı Cihan Omar, Kıbrıs Rum Kesimi’nden Androulla Shati ve yerli sanatçılardan Cansın Erol, Şenol Gökçe, İkbal Kaynar, İsa Küçük, Zülfü Çelik, Nalan Çelik, Serap Sayan ve Cemal Erdoğan katıldı. Etkinliklere ayrıca Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zülfü Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil Karataş, şairler ve sanatçılar katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ekibi tarafından Yeşilçam şarkıları seslendirildi. Yeşilçam şarkılarının arasında yerli ve yabancı sanatçılar tarafından şiirler okundu.