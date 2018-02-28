Rıza Sümer il kongresinde yeniden aday olmayacağını açıkladı

Olağan İl kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Sümer, " Genel Merkez ile yaptığı istişareler neticesinde kongrede il başkanlığına yeniden aday olmayacağım. Kongre sonunda seçilen il başkanımızla birlikte, partimizin sade bir üyesi, bir neferi olarak bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim" dedi.

AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, 10 Mart 2018 (Cumartesi) günü gerçekleştirilecek Ak Parti Antalya 6. Olağan İl Kongresi’ne tüm Antalyalıları davet etti. Genel Merkez ile yaptığı istişareler neticesinde kongrede il başkanlığına yeniden aday olmayacağını ifade eden Sümer, “Kurulduğu günden bu yana sürekli başarılara imza atan AK Parti’de bayrak değişimi ve taze kan anlayışı hâkimdir. Partimizde görev alan her birey gibi bayrağı en ileriye taşımaya, sürekli çıtayı yükseltmeye çalıştık” dedi.

AK Parti’nin kuruluşundan itibaren çeşitli kademelerde görev aldığını belirten Sümer, “Muratpaşa belde yönetimi, il yönetimi, il başkan yardımcılığı, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve son olarak AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevlerini yerine getirdim. Dünya lideri Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aynı davaya hizmet etmenin ve birlikte çalışabilmenin onuru, gururu ve bahtiyarlığına erişmek şahsım için paha biçilemez bir mutluluktur. Hamdolsun.. Bu süreçte yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Antalyamıza yapılan ve yapılacak tüm yatırımların takipçisi olduk. Bu kutlu yolda sağlam arkadaşlıklar dostluklar kurarak memleketimize hizmet etmenini mutluluğunu yaşadık. Tüm teşkilatlarımızla bir ve beraber güçlü Türkiye yolunda yeni rekorlara imza attık” diye konuştu.

İl başkanlığı vazifesinin; partililerin, Antalyalıların ve genel başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın emaneti anlayışıyla yerine getirdiğini belirten Sümer, “Görevin onuruna yakışır şekilde hareket edip, gece gündüz demeden arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Bu kutlu emanete en iyi şekilde sahip çıkarak vazifemi yürüttüğüme inanıyorum. Türkiye genelinde 6. Olağan Kongreleri devam eden partimizin Antalya İl Kongresi 10 Mart’ta yine büyük bir demokrasi şöleni içerisinde gerçekleşecek. Bu tarihte seçilen il başkanımızla birlikte, partimizin sade bir üyesi, bir neferi olarak bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim. 3 yıllık görev süremiz boyunca kutlu yürüyüşümüzde hep yanımızda ve bugüne kadar bize destek olan bütün teşkilat mensuplarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, Başbakanımıza ve bilhassa genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gönül dolusu teşekkür ederim” dedi.

Rıza Sümer özgeçmişi

2 Eylül 1973 doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini Antalya’da tamamlayarak 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2000 yılından bu yana Antalya Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Aktif siyasete lise döneminde Refah Partisi Gençlik Kollarıyla başladı. 1999-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Antalya Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Partimizin kuruluşu ile 2001 yılında Muratpaşa Teşkilatı Kurucu üyeliğiyle AK Partide siyasi hayatı başladı. Muratpaşa Teşkilatında iki dönem Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini yürüttü. 2004 Yerel Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (SKM), 2006 yılında İl Yönetim Kurulu üyeliğinin ardından Ar-Ge’den sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 2010 referandumu, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde SKM Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2011 kongresi sonrası Tanıtım ve Medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2003-2007 tarihler arası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Antalya Ahlak ve Kültür Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyesidir. 11 Ocak 2015’de gerçekleştirilen Antalya İl Olağan Kongresi ile AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevine seçildi. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.