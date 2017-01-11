Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Antalya
  •  » Roberto Rosetti: "Hakemlerin Ilk Önceliği Oyunu Korumak, Oyuncuları Korumak Ve Oyunun Imajını Korumak"
11 Ocak 2017 12:43

Roberto Rosetti: "Hakemlerin ilk önceliği oyunu korumak, oyuncuları korumak ve oyunun imajını korumak"

Roberto Rosetti:

11 Ocak 2017 12:43

Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, "Hakemlerin ilk önceliği oyunu korumak, oyuncuları korumak ve oyunun imajını korumak" dedi.

Rosetti’den video yoluyla pozisyonların anlatımı
Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, ilk olarak mücadeleler, el ve kolların kural dışı kulllanımı, profesyonel fauller, elle oynamalar, ofsayt, itirazlar adı altında 6 başlığı video yoluyla hakemlere görsel olarak anlattı.
Rosetti, sunum öncesi yaptığı konuşmasında ise, "Fatih Terim’e video hakemlik ve değerli fikirlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum" dedi.

"Aynı dili kullanmak zorundayız"
Mental ve teknik açıdan yüz görüntü üzerinde pozisyon izleyerek hazırlandıklarını ifade eden Rosetti, "Sonuç olarak futbol her zaman hızlanarak devam ediyor. Çok fazla çalışarak hazırlık yapmamız gerekiyor. Futbol uluslararası dil kullanıyor ve Türkiye’de UEFA’da ve Dünya’da da aynı dili kullanmak zorundayız. UEFA’dan gelen görüntülere göre kendi çizgimizi açıklayacağız. Hakemlerin ilk önceliği oyunu korumak, oyuncuları korumak ve oyunun imajını korumak" diye konuştu.

Arkadan yapılan sakatlayıcı faullere kırmızı kart
Rosetti video ile pozisyonlarla ilişkin yapılan görsel anlatımda özellikle ikili mücadeleler sırasında futbolcuların birbirlerine arkadan yaptığı sert ve sakatlanmaya yönelik hareketlerin kırmızı kart ile cezalandırılması konusunda hakemlere uyarılarda bulundu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç