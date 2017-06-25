Robotik Eğitimi’nde 2’nci dönem kayıtları başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin Zeytinköy ve Ermenek’te bulunan Bilim ve Eğitim merkezlerinde uygulamaya aldığı yeni nesil eğitim sisteminde 2’nci dönem kayıtları başladı.

Her biri geleceğin girişimcisi olmaya aday 7 - 14 yaş grubuna yönelik eğitimlerde çocuklar, 3 boyutlu yazıcılarla, CNC cihazlarıyla çalışıp, lazer kesicileri kullanmayı öğreniyor ve elektronik - robotik ve yazılım - kodlamayla çocuklar hayal ettiklerini akıllı telefonlar, tabletler için birer ürüne dönüştürebiliyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ermenek ve Zeytinköy’de bulunan bilim ve eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerde her sınıf en fazla 20 öğrenciden oluşacak. Dersler, 4 uzman teknik personel ve 1 süpervizör olmak üzere 5 kişilik bir ekip tarafından verilecek. Dersler ücretsiz olacak.

Yeni nesil eğitim sisteminin 2’nci döneminde çocuklarının yer almasını isteyen aileler, 29 Haziran Perşembe gününe kadar Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini arayarak ön kayıt yaptırması yeterli olacak. Dersler ise 3 Temmuz Pazartesi başlayacak.