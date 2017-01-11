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11 Ocak 2017 15:44

Rosetti, video hakem uygulamasıyla alakalı bilgi verdi

Rosetti, video hakem uygulamasıyla alakalı bilgi verdi

11 Ocak 2017 15:44

Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, video hakem sisteminin sadece gollerde kullanılacağını belirterek, "Ofsayt da işin içine girecek. Penaltılarda ve ceza sahası içindeki olaylarda kullanılacak. Kaçırılan veya yanlış verilen penaltılar, kırmızı kart, ihraç edilebilecek olaylarda geçerli. Şu ana kadar sarı kartlar veya ikinci sarı kartlar için bir karar verilmedi" dedi.
Antalya Belek’te 7-12 Ocak tarihleri arasında devam eden Merkez Hakem Kurulu Semineri’nin basına açık bölümünde MHK Danışmanı Roberto Rosetti, VAR sistemiyle (Video Hakem Sistemi) alakalı bilgi verdi.

"Maksimum yarar"
Rosetti, "VAR hakeme yardımcı olacak. Bu sistem çok büyük hatalar için kullanılacak. En önemli hedef, hakemlere yardımcı olmaktır ve açık hataların azaltılmasıdır. Minimum müdahale ve maksimum yarar hedefliyoruz. Futbolu ve heyecanını korumak istiyoruz. Futbol için önemli yararlar sağlamayı umut ediyoruz" diye konuştu.

"Sadece çok önemli hatalar için geçerli"
"Futbolda oyun kurallarından sorumlu olan kurul, 2016’nın mart ayında video hakemlik için kararını verdi" diyen Rosetti, şöyle devam etti:
"Video asistan hakemliği, açık ve maçın kaderini değiştirecek kararlar içindir. Açık hatalar, maçın değişimine uğramasına sebep olan kararlarla ilgili. Oyunun akışı ve heyecanı çok önemli. Bu yüzden VAR sadece çok önemli hatalar için geçerli."

"Infantino da sistem üzerinde çalışıyor"
Roberto Rosetti, VAR sistemi üzerine FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun da çalıştığını söyledi.
Rosetti, VAR sisteminin sadece gollerde kullanılacağını da aktararak, "Gol denildiğinde ofsayt da işin içine girecek. Penaltılarda ve ceza sahası içindeki olaylarda kullanılacak. Kaçırılan veya yanlış verilen penaltılar, kırmızı kart, ihraç edilebilecek olaylarda geçerli. Şu ana kadar sarı kartlar veya ikinci sarı kartlar için bir karar verilmedi" dedi.

VAR hakemlerinin profilleri
Roberto Rosetti, "Şu anda faal olan en üst seviye hakemler, en üst seviyede tecrübe sahibi olan hakemler, çok çok kısa bir süre önce hakemliği bırakan, teknolojiye yatkın hakemler VAR hakemi olabilir. Teknolojiyle ilgili bilgili olması lazım. Video görüntüleriyle ilgili çok çabuk analiz yapacak kişiler olması lazım. Baskı altında bunları yapabilecek, iletişim yeteneği olan birisi olması lazım" açıklamalarında bulundu.



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