Rotary Kulübü’nden Başkan Böcek’e teşekkür

Rotary Kulübü’nün temsilcileri, Konyaaltı Kent Meydanı’nda kendilerine yer temin ederek destek olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ziyaretinde bulundu. 2430 Rotary Bölge Guvernörü Serdar Ünlü, Faliz Rotary Kulübü Başkanı Figen Dönen, Perge Rotary Kulübü Başkanı Neslihan Şişmanoğlu, Aspendos Rotary Kulübü Başkanı Mustafa Demir, Kaleiçi Rotary Kulübü Başkanı Atilla Ramazanoğlu ve Olimpos Rotary Kulübü Başkanı Ümit Özkaya ile birlikte Başkan Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti.

2430 Rotary Bölge Guvernör Serdar Ünlü, Konyaaltı Kent Meydanı’nda kendilerine yer ve çadır temin eden Başkan Muhittin Böcek’in STK’ların her zaman yanında olduğunu ifade etti. Konyaaltı Kent Meydanı’nda kurulan stantlarda yaptıkları satışlardan elde edilen gelirin yardıma muhtaç kimseler için kullanıldığını ifade eden Serdar Ünlü, bu anlamda kendilerine destek veren Başkan Böcek’i ziyaret ederek teşekkür etmek istediklerini söyledi.

Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak sosyal içerikli çalışmalara her zaman destek olduklarını bildirdi. STK’ların bu yöndeki çalışmalarını da imkanları ölçüsünde desteklediklerini ifade eden Muhittin Böcek, Rotary Kulübü’nün Kent Meydanı’ndaki yardım amaçlı geliştirilen projesine de yer ve çadır temin ederek destek olduklarını bildirdi. Başkan Böcek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rotary Kulübü’nün Antalya temsilcilerine teşekkür etti.