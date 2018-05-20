Rotary Kulüpleri’nden Uysal’a teşekkür

Aspendos Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mustafa Demir ve Olimpos Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mazhar Soykam, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Demir, Rotary’nin ‘Çocuk Dostu Şehirler’ projesi kapsamında ‘Çocuk ihmali, istismarı, hakları ve koruma yöntemleri’ konulu seminerde Muratpaşa Belediyesi’nin göstermiş olduğu işbirliği ve katkının önemine dikkat çekti. Soykam ise ‘Yeni hayata merhaba’ sloganıyla gerçekleştirdikleri organ bağışı farkındalık konferansında Muratpaşa Belediyesi’yle verimli bir işbirliğini hayata geçirdiklerini söyledi. Soykam ve Demir, Başkan Uysal’a gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür ederken, adına hazırlanan belgeleri takdim etti.