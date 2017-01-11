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11 Ocak 2017 10:02

Ruhsatsız tavuk çiftliğine baskın

Ruhsatsız tavuk çiftliğine baskın

11 Ocak 2017 10:02

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir çiftlikte tavukların hijyenik olmayan ortamda ölen tavukların etleriyle beslendiği ihbarını alan ekipler baskın düzenledi. Mühürlenen iş yerine ceza yağarken, 25 ölü ve 250 canlı tavuk imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kum mevkiinde belediyeye ait hayvan barınağının yanında boş bir arazi içerisinde bulunan çiftlikte tavuklara ölen tavukların yedirildiği ve ortamın sağlıksız olduğu ihbarını alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, serbest çalışan bir veteriner hekime ait olduğu iddia edilen iş yerinde incelemeler yaptı.
İncelemelerin ardından 25 adet kesilmiş, 250 adet canlı tavuk ekipler tarafından imha edildi. İş yerine ruhsatı olmadığı için 8 bin 27, biogüvenlik talimatına uymadığı için de 3 bin 290 TL olmak üzere toplam 11 bin 317 TL para cezası uygulanırken iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Ruhsatsız işletmede kesilen tavukların bazı kasaplarda köy tavuğu adı altında satışının yapıldığı iddia edildi.



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