Rus Büyükelçi Erkhov: “İspanyayı yendik, gerisini de yeneceğiz”

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Antalya’daki temasları sırasında vatandaşlarının tatil yapmak için tercih ettikleri Kemer’de Belediye Başkanı Mustafa Gül’ü ziyaret etti. Erkhov, kendisinin de Kemer’de denize girdiğini belirterek, insanların aynen Moskova’daki gibi dışarıda gezdiklerini söyledi. Ziyaretini Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ile birlikte gerçekleştiren Erkhov, "Türkiye’nin güney bölgesi çok güzel bir havaya sahip ve bu bizim için çok önemli ve değerli. Bizim birçok vatandaşımız buralarda yaşıyor ve milyonlarca Rus vatandaşı tatil için Türkiye’nin güney bölgelerine geliyor. Zaten bu bölgelerdeki Rus turist sayısının fazlalığı, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiğini göstermektedir. Bizim insanlarımızın ihtiyacı güneş, deniz ve tatil, bunların hepsi de burada var. Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var. İşte bu da biziz" dedi.

Rus vatandaşlarının güvenlik ve konforun ön planda tutulduğunu gördükleri için burayı tercih ettiklerini söyleyen Erkhov, "Bizim turistlerimize ve vatandaşlarımıza bu kadar büyük yardımlar yapan bir ilçeye uğramadan gitmek olmazdı. Vatandaşlarımıza gösterilen konukseverlik ve başkanlık seçimimizde Rus vatandaşlarının oy kullanmasına yardım ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gül: “Biz Ruslarla kendimizi bir vücudun iki parçası gibi görüyoruz"

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ise, ilk Rus turist kafilelerinin gelmeye başladığı 1994 yılından bu yana turizm ve dostluk anlamında büyük gelişmeler olduğunu anlatarak, "Birçok Rus vatandaşı Türk vatandaşlarıyla evlendi ve burada aile oldu. Biz de Ruslarla özel günlerinin coşkusunu birlikte yaşıyoruz. 9 Mayıs Zafer Bayramı’nı birlikte kutluyoruz. Biz bölgemizin turizm şehri olmasından dolayı her şeyimizi turistlere göre yaptık. Biz Ruslarla kendimizi bir vücudun iki parçası gibi görüyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda Erkhov ve Gül birbirlerine armağanlar verdi. Dünya Kupası ev sahipliğini üstlenen ülkesinden getirdiği kupaya özel futbol topunu Gül’e veren Erkhov, "İspanya’yı yendik. Daha sonra geriye kim kaldıysa yeneceğiz" diye konuştu.