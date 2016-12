Rus Büyükelçi Karylov’un adı Antalya’da yaşatılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Alexander Tolstopyatenko’ya yaptığı taziye ziyaretinde, büyükşehir belediyesinin bir projesine Karlov’un adını vererek, adını yaşatacaklarını açıkladı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da suikast sonucu yaşamını yitirmesi, Rusya ile yakın dostluk ilişkileri bulunan Antalya’da da üzüntüyle karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğunu ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Türeli, Türkiye ve Antalya’nın olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Karlov’un adı yaşatılacak

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Türk-Rus dostluğuna en sorunlu dönemlerde dahi büyük katkı sağladığını söyleyen Başkan Menderes Türel, Karlov için "Bizim için çok değerli bir dosttu" ifadelerini kullandı. Olayın başta kendisi olmak üzere Türk halkını derinden yaraladığını söyleyen Türel, "Bu olay beni şahsen çok derinden yaraladı. Mekanı cennet olsun, Allah bütün sevdiklerine ve ailesine sabırlar versin. Kendisinin ismi artık gerçekten Türk-Rus dostluğu içerisinde sembolleşmiştir. Bugün sabah arkadaşlarımızla da kısa bir değerlendirme fırsatım oldu. Bu dostluğun nişanesi olarak da Antalya’da bir şekilde adını bir projemizde değerlendirmek istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Böylelikle kendisinin isminin ölümsüzleşmesi hususunda da bir adım atmayı planlıyoruz" dedi.



"Daha çok çalışarak cevap vereceğiz"

Antalya’nın Türk-Rus dostluğu açısından büyük bir önem taşıdığını belirten Türel, "İki ülke arasındaki dostluğu bozmak isteyenlere daha çok çalışarak cevap vermemiz gerekiyor. Biz bu dostluğun ve kardeşliğin güçlenmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü gayreti göstereceğiz. Sayın Büyükelçi de bu konuda bazı projeleri daha önce Sayın Başkonsolosumuzun da olduğu ortamda gündeme getirmişti. Bundan sonra bize düşen bu hainlere, bu alçaklara daha sıkı dostluk ilişkileriyle, daha çok çalışarak, daha güçlü projelerle cevap vermek olacaktır. Biz her türlü işbirliğine açığız. İnşallah çok daha güçlü bir şekilde yapacağımız çalışmalarla bu hainlere gereken cevabı vereceğiz" diye konuştu.



"Dostluğa yapılan saldırı"

Başkonsolos Alexander Tolstopyatenko, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e taziye ziyareti için teşekkür ederek, iki ülke halkının daima dost olduğunu ifade etti. Tolstopyatenko, şöyle konuştu:

"Antalya her zaman Rusya vatandaşları için misafirperver bir şehir olarak anılmıştır. Sizin yöneticileriniz de bizim Rus tarafı da aynı fikirde birleşiyorlar. Rusya-Türkiye dostluğuna çomak sokmak, bu dostluğu bozmak için bir saldırı olduğu fikrindeyiz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Lavrov’un görüşmesindeki ortak kararları ‘Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz’ şeklindeydi. Bize verdiğiniz önem için size tekrar teşekkür ediyoruz. Tabi ki çok acı bir ölüm, çok acı bir sonuç fakat bu acı olaydan sonra bizim dostluğumuz ve ilişkilerimizin zarar görmemesini diliyoruz. Halklarımız arasındaki dostluk ve samimiyetin sıcak bir şekilde devam edeceğini ümit ediyoruz."

Başkan Türel, daha sonra Karlov’un fotoğrafı önüne çiçek bıraktı.