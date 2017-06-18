Rus Gazeteciler birliği Antalya’da Medya buluşmasına katılacak

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) öncülüğünde Moskova’nın merkezinde 165 bin metrekarelik bir parkta kurulan “Türkiye Festivali” için Rusya’da bulunan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AGC Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vsevolod Bogdanov’u ziyaret etti. Ziyarette Antalya heyetine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz de eşlik etti. Rus Gazeteciler Birliği olarak 2009 yılında Antalya’yı ziyaret ettiklerini hatırlatan Bogdanov, Kemer ilçesinde Tahtalı dağında hayatını kaybeden gazeteciler için beyaz güvercin uçurduklarını söyledi.

Antalya ile ilişkilerin devam etmesi dileğinde bulunan Bogdanov, “2009 yılında yaptığımız ziyareti hala unutamadım. Tahtalı dağının zirvesinde gazeteciler için uçurduğumuz güvercinler hiçbir zaman unutulmaz. Orada çekilen fotoğrafları yarın Viyana’da Birleşmiş Milletler tarafında düzenlenecek olan medya formunda göstereceğim” dedi.

Medya Formuna davet

Türkiye’nin modern bir ülke olarak ön plana çıktığını ifade eden Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vsevolod Bogdanov, “Türkiye’deki eski antik tiyatrolar Romadan daha eski. Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile olan ilişkilerin güçlendirerek devam etmesini istiyorum. Bu nedenle Kasım ayı içinde Soci düzenleyeceğimiz büyük medya formuna Antalya olarak sizleri davet ediyorum. 2009 yılında başlattığımız işbirliğini ve eksik kalan projelerimize devam etmek istiyorum. Bu nedenle Antalya ile geniş katılımlı medya buluşması düzenleyelim.”

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rus gazetecilerin Türkiye Festivaline gerçekleştirdikleri yoğun katılım için teşekkür etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Türkiye Festivali” için Moskovo’da olduklarını hatırlatarak, “Türkiye’nin kültürü, sanatı, turizmi tüm değerlerini tanıtıyoruz. Türkiye ile Rusya’nın derin tarihi bağları var. Siyasi ilişkiler üst düzey devam ediyor. Arzu ediyoruz ki bu diplomatik ilişkilere yeni bir boyut katalım. Türklerinde Rusya’ya ziyaretlerini önemseyerek turizm olarak iki tarafında kazan kazan prensibindeyiz” diye konuştu.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni de, 2009 yılında Rus Gazeteciler birliği ile başlattıkları işbirliğine devam etmek istediklerini kaydetti.

Yeni, “2009 yılında Rus Gazeteci dostlarımızı Antalya’da ağırlamıştık. Buluşmaların güçlenerek devam etmesini istiyoruz. Yarım kalan projelerin devamı için 2018 Nisan ayında Medya Buluşmasını birlikte düzenleyelim.”

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2009 yılındaki buluşmanın ardından Rus Gazeteciler Birliği ile yeni bir buluşmanın devam etmesi dileğinde bulundu.

AKTOB Başkanı Erkan Yağdı da turizmi barış projesi olarak insanlara sunulması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, Bogdanova Döşeme Halısı hediye etti. Ziyaret hediyelerin verilmesi ile sona erdi.