Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 15:30

Rus gelinler Antalya’da sandık başına gitti

Antalya’da yaşayan yerleşik Rus vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27.

Rus gelinler Antalya’da sandık başına gitti

24 Haziran 2018 15:30

Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oylarını kullandı.


Turizm kenti Antalya’nın merkezi ve ilçelerinde ikamet eden ve Türk vatandaşlığı bulunan Ruslar, sandık başına gitti. Sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için okula gelen Ruslar, daha sonra sahilin yolunu tuttu. Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Bedriye Bileydi İlkokulu ve Ortaokulunda eşiyle oyunu kullanan Maria Özcan, hayırlı bir seçim olmasını temenni etti. 12 yıldır Antalya’da yaşadığını belirten Özcan, “Bugün biz oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun. Her şeyin iyi olması için biz her şeyi yaparız. Türkiye için hayırlı olsun” dedi.


Rus uyruklu Ceren Aktaş ise, 15 yıldır Antalya’da yaşadığını ifade ederek, “Türkiye için, toplumumuz için, tüm vatandaşlar için hayırlısı olsun. Akşam hep birlikte sonucu göreceğiz” diye konuştu.


Kent genelinde 40 bin Rus’un oy kullanması bekleniyor. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı kentte vatandaşların seçimlere yoğun katılım sağladığı gözlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç