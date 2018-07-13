Rus kadın turist intihar etti

Olay, gece saat 03.30 sıralarında İncekum Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Alanya’ya tatile gelen 35 yaşındaki Rus kadın turist Tatiana Evsiukova, bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattaki odasının penceresinden atlayarak intihar etti. Olayı gören otel çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Rus kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Evsiukova’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.