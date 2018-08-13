Rus kadınlar piyazın tarifini aldı

Piyaz ve turunç reçelinin tarifi, mutfak önlükleri ve kartlar halinde hediye edildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katılarak, Antalya ve Muratpaşa’yı tanıtıp, ziyaretçileri 11-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 3. Kaleiçi Old Town’a davet ettiği, Türkiye Festivali sona erdi. Rusya’nın başkenti Moskova’daki Krasnaya Presnya Parkı’nda 10-12 Ağustos’ta bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Festivali’deki son günün yıldızı yine Muratpaşa Belediyesi oldu. Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın tanıtımı için bu kez gastronomiyi seçti.

Antalya’nın coğrafi tescilli tadı özel taratorlu piyaz ve turunç reçelini, Moskova’daki Türkiye Festivali’ne taşıyan Muratpaşa Belediyesi, iki Antalya lezzetinin Rusça tariflerini, Rus konuklara hediye etti. Festivalin son gününde Muratpaşa Belediyesi standı önünde uzun kuyruklar oluşturan özellikle kadın ziyaretçilere; üzerinde özel taratorlu Antalya piyazı ve turunç reçelinin Rusça tariflerinin yazılı olan mutfak önlükleri ile kartlar hediye edildi.