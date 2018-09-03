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03 Eylül 2018 14:11

Rus okulunun ilk ders zili Başkan Böcek’ten

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2018-2019 eğitim öğretim yılına başlayan Uluslararası Rus Okulu’nun ilk ders zilini çaldı.

Rus okulunun ilk ders zili Başkan Böcek’ten

03 Eylül 2018 14:11


Konyaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi’nde Rus asıllı çocukların eğitim gördüğü Uluslararası Rus Okulu’nda 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni eğitim öğretim yılı için düzenlenen açılış törenine Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve öğrenci velileri katıldı. Açılışta öğrenciler müzik ve dans gösterisi yaptı.



“Vatandaşlarımıza eşit hizmet veriyoruz”


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı’nda 30 bine yakın Rus vatandaşın yaşadığına dikkat çekti. Başkan Muhittin Böcek, “Sizlerin örf, adet, gelenek ve göreneklerini yaşamak adına Baranoviçi şehri ile kardeş şehir olduk. Böyle bir okulun hizmet vermesi bizler adına büyük bir mutluluktur. İki dost ülke olarak sizlerin talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaktayız. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi’nde sizlere yönelik çeşitli kurslar düzenliyoruz. Konyaaltı’nda yaşayan bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet veriyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Uluslararası Rus Okulu’nun 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, okulun Genel Müdürü Zafer Bikkenoğlu ile birlikte sınıfın birini ziyaret etti. Başkan Böcek, sınıflarını Türk bayrakları ile donatan öğrencileri tebrik ederek, başarı diledi.




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