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11 Temmuz 2017 11:55

Rus turist kazada yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Rus turist yaralandı.

Rus turist kazada yaralandı

11 Temmuz 2017 11:55


Edinilen bilgiye göre, Serkan T.’nin kullandığı 07 LHN 97 plakalı hafif ticari araç, Manavgat’ın Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rus vatandaşı Vadım Malysevskıy’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Malysevskıy olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Manavgat Yaşam Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen Malysevskıy’nın beyin kanaması geçirdiği ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.


Rus vatandaşı Vadım Malysevskıy’nın 10 yaşındaki oğluyla birlikte Çolaklı Turizm Bölgesindeki bir otelde tatil yaptıkları, kazayı öğrenen eşinin bugün Manavgat’a geleceği öğrenildi.




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