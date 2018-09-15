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Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapmakta olan Rus kadın turist, odasında ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapmakta olan Rus kadın turist, odasında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşıyla birlikte tatil için Manavgat'a gelen ve Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiindeki bir otelde tatilini geçirmekte olan Rus vatandaşı Svetlena Kalashnikova (28) odasında ölü bulundu. Akşam yemeği sonrasında erkek arkadaşı tarafından odasında cansız vaziyette yatarken bulunan genç kadının bilinen bir rahatsızlığının olmadığı, odaya çıkarken aşırı alkollü olduğu öğrenildi. Svetlena Kalashnikova'nın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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