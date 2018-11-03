Rus turist sahilde yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren Rus turist hayatını kaybetti.

Eşiyle birlikte Manavgat Gündoğdu turizm bölgesinde bulunan bir otelde tatilini geçirmekte olan Rus vatandaşı Yury Stolnov (60), denize girdiği sırada fenalaştı. Çevrede bulunanlar tarafından sahile çıkartılan Stolnov için hemen acil sağlık ekiplerine haber verildi. Stalnov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Rus turistin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp kurumu Morguna gönderildi.