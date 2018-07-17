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17 Temmuz 2018 10:09

Rus turist tatilde boğuldu

Antalya’nın Kemer ilçesinde tatil yapan Rus turist, otelin sahilinde yüzerken boğuldu.

Rus turist tatilde boğuldu

17 Temmuz 2018 10:09


Edinilen bilgiye göre, Kemer Yeni Mahalle Atatürk ve Demokrasi Bulvarı’nda bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Tamara Gapeeva (69) serinlemek için girdiği havuzda boğuldu. Otel görevlileri tarafından havuzdan çıkartılan Gapeeva’ya, otelin karşısında bulunan özel hastanenin sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Gapeeva, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Tamara Gapeeva’nın cenazesi, önce devlet hastanesi morguna kaldırılarak ön otopsisi yapıldı, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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