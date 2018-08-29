Kazada, otobüs ve tır şoförleri ile 11 Rus turist yaralandı.

Kaza bugün sabah 05.20 sıralarında Serik-Aksu D400 Karayolunun Aşağı Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belek Turizm Bölgesi’nde bulunan otellerde tatili biten 25 turisti havalimanına götürmek üzere Antalya istikametine doğru yola çıkan Zabit Bayat (49) idaresindeki 07 BCG 786 plakalı midibüse, mola vermek için sağa doğru dönüş yapacağı sırada, arkadan gelen Süleyman K. (46) yönetimindeki 07 UG 171 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, hemen önünde yine molaya sapmakta olan Ahmet Doğan (46) yönetimindeki 07 ABJ 540 plakalı araca çarptı. Ardından içerisinde 25 Rus turistin bulunduğu Zabit Bayat yönetimindeki tur midibüsü yol kenarındaki su kanalına düştü. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Kazada tur midibisünde bulunan şoför Bayat ile 11 Rus turist ve tır şoförü Süleyman K. yaralandı. Yaralılar, Antalya’daki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer turistler başka bir servis aracıyla Antalya Havalimanı’na götürüldü. Kaza nedeniyle Antalya D400 Karayolunda trafik yaklaşık 3 saat tek şerit olarak verildi.

Öte yandan kaza sonrası hurdaya dönen her iki aracıda mola bölgesindeki birçok turistin meraklı gözlerle izlediği gözlendi. Olay yerinde turistler ait valizler ve kişisel eşyaları ise tur yetkilileri tarafından toplandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.