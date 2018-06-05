Ruslar Antalya’ya akın etti

2018 yılı Ocak-Mayıs verilerine göre, Antalya’ya gelen Rus turist sayısı 1 milyon 42 bin 479 kişi olarak açıklandı. Geçmiş yılların rakamlarını geride bırakan Rus turist sayısı, turizmde zirve yıl olarak bilinen 2014 yılının Ocak-Mayıs Rus turist sayısını da 239 bin 658 kişilik farkla geçerek rekor kırdı.

1 milyon 42 bin 479 Rus turist

Turizmde bu yıl 14 milyon turist hedefi koyan Antalya, Ocak-Mayıs Rus turist sayısıyla 2014-2015-2016-2017 rakamlarını geride bıraktı. 2014 yılının Ocak-Mayıs aylarında Antalya’ya gelen Rus turist sayısı 802 bin 821 kişi, 2015 yılında 542 bin 446 kişi, 2016 yılında 21 bin 538 kişi, 2017 yılında 706 bin 306 kişiyken 2018 yılının Ocak-Mayıs ayında ise bu rakam 1 milyon 42 bin 479 kişi olarak açıklandı.

2014 yılı Ocak-Mayıs aylarında Antalya’ya gelen Alman turist sayısı 767 bin 694 kişiyken, 2015 yılında 870 bin 392 kişi, 2016 yılında 598 bin 917 kişi, 2017 yılında 391 bin 674 kişi ve 2018 yılında ise 593 bin 339 kişi olarak açıklandı.

2014 yılı Ocak-Mayıs aylarında Antalya’ya gelen Ukraynalı turist sayısı 72 bin 616 kişi, 2015 yılında 57 bin 895 kişi, 2016 yılında 90 bin 304 kişi, 2017 yılında 137 bin 573 kişiyken 2018 yılında bu rakam 156 bin 738 kişiye ulaştı.

Antalya’da İngiliz turist rekoru

2014 yılı Ocak-Mayıs aylarında Antalya’ya gelen İngiliz turist sayısı 126 bin 510 kişiyken, 2015 yılında 127 bin 212 kişi, 2016 yılında 101 bin 178 kişi, 2017 yılında 94 bin 200 kişi ve 2018 yılında ise bu rakam 147 bin 842 kişi olarak açıklandı.

2014 Ocak-Mayıs aylarında Antalya’ya gelen Hollandalı turist sayısı, 182 bin 502 kişi, 2015 yılında 166 bin 701 kişi, 2016 yılında 113 bin 925 kişi, 2017 yılında 67 bin 705 kişi olarak açıklanırken, 2018 yılında ise bu rakam 120 bin 382 kişi olarak bildirildi.

Gurbetçiler Antalya’ya akın etti

Öte yandan 2014 yılının Ocak-Mayıs aylarında Antalya’ya gelen gurbetçi sayısı 125 bin 335 kişi, 2015 yılında 140 bin 906 kişi, 2016 yılında 142 bin 149 kişi, 2017 yılında 154 bin 957 kişiyken 2018 yılında ise bu rakam 165 bin 463 kişiye ulaştı.