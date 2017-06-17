Ruslardan "Türkiye Festivali"ne yoğun ilgi

Festival alanını havanın yağışlı olmasına rağmen ilk gününde 20 bin Rus ziyaret ederken havanın güneşli oluğu ikinci günde ise yaklaşık 70 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Moskova’da TÜROFED’in koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) tarafından desteklenen Türkiye Festivali ikinci günde devam ediyor. Moskova merkezinde yer alan Krasnaya Presnya Parkı’ndaki 165 dönümlük alanda 3 gün sürecek festivalin ikinci gününde Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ali Temurci, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve çok sayıda turizmci Rus tatilcilerle görüşmeler yaptı.

Festivalde İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Nevşehir, Gaziantep, Adana ve Mersin gibi şehirlerin birçok turizm beldesi bölgesel değerleri ve turizm zenginlikleri de kurulan çadırlar da tanıtılmaya devam ediyor. Festival alanındaki giriş kapısında Rusları Mehteran takımı karşıladı. Yoğun yağmura rağmen ilk günde Festival alanını 20 bin kişi ziyaret ederken, havanın güneşli olduğu ikinci günde de alan doldu. Park alanında kurulan tanıtım çadırlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, ikinci günde yaklaşık 70 bin Rus’un ziyaret etmesi bekleniyor.

"Rusya pazarı da bizim en önemli kaynak pazar"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, festivale katılımın Moskova Fuarının üstünde olacağını söyledi.

Bu tür bir festivalin şimdiye kadar düzenlenmediğini hatırlatan Ayık, "Bu organizasyonu ilk defa yapıyoruz. Burada amaç alışılmış tanıtım faaliyetlerinin dışında bir şey yapmaktı. Rusya Federasyonu pazarı da bizim en önemli kaynak pazarlarımızdan bir tanesi. Buradaki amaç üst düzey ilişkilerin düzeldiğini tabana indirmek halka da duyurmaktı" dedi.

"Festivale olan yoğun olan ilgi bizi şaşırttı"

Festival ile Türkiye’yi Rusya’ya getirdiklerini ifade eden TÜROFED Başkanı Ayık, "Festivale olan yoğun olan ilgi bizi şaşırttı. İlginin bu kadar olacağını beklemiyorduk. Yarın akşam alacağımız sayılar burada düzenlediğimiz Moskova fuarının üstünde olacaktır. Burada çok farklı bir tanıtım oldu. Ben de bunun neticesini alacağımızı düşünüyorum. Rusların bir çoğu hala Türkiye ile durumların yumuşadığının farkında değildi. Bu festival ile bunun farkına varacaklardır" ifadelerini kaydetti.

"Festival, fuar dışında yapılan çok büyük bir etkinlik"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise Türkiye Festivalinin Rusya da ilk kez yapıldığını söyledi. Festivalin fuar dışında yapılan çok büyük bir etkinlik olduğunu belirten Yağcı, "Festivale çok büyük bir ilgi var. Doğru bir iş yapmışız. Türkiye ve Antalya imajı turizmdeki önemini anlatmak noktasında güzel bir çalışma oluyor. Bugün artan bir talebi görüyoruz. Coşkulu kalabalık otel ve destinasyonlara yoğun ilgi gösteriyor. Moskova’nın merkezinde oluşturulan bu ortam ile tüm Türkiye tanıtılmış oluyor. Burada direk tüketici ile görüşüyoruz. Burada hedef tüketici" diye konuştu.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, tanıtım çalışmalarını çeşitlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Fuarlar önemli ama artık halkla da buluşmamız lazım. Şehirlerde ülkeyi hissettirmemiz lazım. Bu festivalinde amacı bu" dedi.