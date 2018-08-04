Rusya pazarındaki düşüşü 9 günlük tatil telafi edecek

Ayrıca orada yaşanan devalüasyon, Türkiye’de olduğu gibi kurların sürekli hareket halinde olması Rusların alım gücünü düşürüyor" dedi. Ünsal, iç pazarda ise 9 günlük bayram tatili sebebiyle durumun tam tersi olduğunu, tatilin erken açıklanması sebebiyle ciddi bir hareketlilik beklendiğini kaydetti.

Ünsal, Ruslar turist sayısının azalması ile birlikte bu durumun en çok başta Antalya olmak üzere Marmaris ve Bodrum bölgelerini etkilediğini belirtti. Sezon başladığında Rusya’dan ve diğer ülkelerden ciddi sayılar almaya başladıklarını, ancak özellikle Ağustos ayına yakın dönemlerde, Temmuz ayının sonuna doğru Rus pazarında bir daralma yaşanmaya başladığını söyleyen Ünsal, "Bunu tur operatörleri dile getiriyordu. Ancak oteller bu konuya tam vakıf olamadılar. Ya da aksiyonlu fiyatlar mı talep ediliyor diye düşündüler. Gördüğümüz kadarı ile Rus pazarında Ağustos ayında uçak iptallerine kadar gittiler. Ciddi bir daralma var. Paket fiyatlarına baktığımızda, otellerin elinde olmayan, otellerin önerdiği bir fiyat yok. Sadece boş koltuk doldurabilmek için çok ciddi aksiyonlara gittiler. Bunda da satamayınca çok sayıda iptaller yaşanıyor. Çok fazla yatak kapasitesi olmasından dolayı en çok etkilenen bölgelerin başında Antalya geliyor. Sonrasında Marmaris ve Bodrum’u etkilemiş durumda. Antalya’da Ruslar azaldığında iç pazar ile çok hızlı reaksiyon alabilirsiniz ama Marmaris’te bu boşluğu doldurmak adına sıkıntı yaşanabilir" dedi.

"Yüksek fiyatlar Rusları etkiliyor"

Rus pazarında, uçaklar açısından çok fazla sayıda planlama yapıldığını, Rusya’da kurların çok hareketli olmasının ve bu yıl Dünya Kupası’nın da Rusya’da yapılmış olmasının bu duruma etki ettiğini de ifade eden Alpaslan Ünsal şöyle devam etti:

"Birincisi Rus pazarında, uçaklar açısından çok fazla sayıda planlama yapıldığını düşünüyorum. İkincisi orada yaşanan devalüasyon, Türkiye’de olduğu gibi kurların sürekli hareket halinde olması Rusların alım gücünü düşürüyor. Son iki yıl içerisinde Türk turizmi toparlanma sürecine girmişti. Otellerinde çok daha iyi yüksek kar edip, geçmiş zararlarını kapatma düşünceleri de bunda etken diye düşünüyorum. Ancak ana etken Rusya’da artık Türkiye talebini görmemesi ve yüksek fiyatların olması. Dünya Kupası sebebiyle Rusya’ya çok ciddi turist akını oldu. Bundan kaynaklı da gelemediler. Birçok devlet çalışanın bu nedenle çıkış yasakları vardı" dedi.

9 günlük bayram tatili sektöre büyük katkı sağlayacak

İç pazarda hareketliliğin devam ettiğini de dile getiren Ünsal, 9 günlük bayram tatilinin de sektöre büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, "Eskiden hükümetlerimiz bu tip uzun tatiller adına son dakika karar verirlerdi. Son dakika verilen karar neticesinde gereken planlar yapılamazdı. Tatil planları aylar öncesinde yapılan bir durum. Daha önce bu bilgi verilince tüm destinasyonlarda ciddi bir talep almaya başladık. Bayram satışlarımız gayet iyi gidiyor. 9 gün olması sebebiyle de tatilci adına çok ciddi kombinasyonlar olmaya başladı. Tatilin erken açıklamasından gayet memnunuz" diye konuştu.