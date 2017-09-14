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14 Eylül 2017 19:01

Rusya Tarım Bakan Yardımcısından “domates” açıklaması

Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Yardımcısı Evgeniy Gromiko, Türkiye’den domates ithalatıyla ilgili, "Rusya Tarım Bakanlığı olarak, bunların kaldırılması yönünde teknik yönden bir engel bulunmadığına dair görüşümüzü, dönüşümüzde hükümetimize ileteceğiz" dedi.

Rusya Tarım Bakan Yardımcısından “domates” açıklaması

14 Eylül 2017 19:01


Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nı (YÖREX) ziyaret eden Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Yardımcısı Evgeniy Gromiko, iki ülke arasındaki krizden sonra ithali durdurulan domates hakkında açıklamalarda bulundu. Gromiko, Antalya’da tarım ürünleriyle alakalı temaslarda bulunduklarını belirterek, “Teknik yönden bir engel olmadığına dair görüşümüzü, Rusya’ya döndüğümüz de hükümete ileteceğiz” dedi.



“Engel bulunmadığını hükümete ileteceğiz”


Antalya’da önemli Türk yetkililerle önemli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Gromiko, “Hangi istikamette çalışmalar yapmamız gerektiğini gerek Rus gerek Türk tarafı olarak biliyoruz. Engelleri aşmak için ne tür çalışma yapmamız gerektiği konusunda bugün verimli bir toplantı düzenledik. Doğal olarak kısıtlamaların kaldırılması kararı hükümet ve bakanlar kurulu kararı. Rusya Tarım Bakanlığı olarak, bunların kaldırılması yönünde teknik yönden bir engel bulunmadığına dair görüşümüzü, dönüşümüzde hükümetimize ileteceğiz" diye konuştu.


Zaman konusunda tarih vermeyen Gromiko, “Henüz başbakan görevinde olmadığı için bunu söylemek zor, Çünkü hükümet kararı olacaktır. Tabi onların alanında bir şey söylemem mümkün değil ama yani bu konu gerçekten yakın bir zamanda ele alınıp karara bağlanacaktır. Yakın bir zamanda bunun haberini duymuş olacaksınız” dedi.



“Türk partnerimizle iş birliğine hazır ve nazırız”


Son olarak Rusya’da bulunan üreticileri de düşündüklerini belirten Gromiko, şunları söyledi:


"Olabildiğince kendi üreticimizi de korumak için gayret gösteriyoruz. Rusya bir milyar dolar civarında yurt dışından meyve sebze ithalatı gerçekleştiriyor. Biz Türk partnerlerimizle iş birliğine hazır ve nazırız. Burada temel konu gıda güvenliğinin temin edilmesi, yani üretiminden tüketiciye ulaşana kadar bu tedarik zincirinde ürünlerin sağlıklı olduğunun takip edilebilmesi önem taşıyor.”




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