Rusya’da Alanya coşkusu

Moskova’nın merkezinde bulunan Krasnaya Presnya Parkı’nda düzenlenen Türkiye Festivali’nde Antalya’nın Alanya ilçesinin tanıtımı yapılıyor. Çeşitli aktivitelerin yapıldığı ve üç gün sürecek olan fuarla ilgili açıklama yapan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, festival alanının her yerinde Türkiye etkinliklerinin olduğunu aktardı.

Alanya’ya ayrılan 250 metrekare açık ve 25 metrekare kapalı alanda tanıtım çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Dahaoğlu, “ Deniz, kum, güneş, tarihi alanlar, sportif aktiviteler ve eğlence hayatı tanıtımı yapıyoruz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya mevkiidaşı Lavrov ile Alanya’da çekilen fotoğrafını da festival alanında sergiliyoruz. Burası büyük bir park alanı ve bu park alanında bulunan her ağaçta bir Alanya görseli var. Türkiye ve Rusya bayrak görsellerinin yer aldığı materyallerden oluşan malzemeleri ve Alanya tişörtlerini tanıtım çalışmalarımızda kullanıyoruz”dedi.

“Alanya farkını konuşturdu”

Aynı anda birçok kişinin kulaklıklardan duydukları müzikle dans ettiği ve dışarıdan izleyenler için de ilginç görüntüler oluşturan eğlence aktivitesi ‘Silent Disco’yu Alanya festival alanında uyguladıklarını dile getiren Dahaoğlu, “Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği bu aktivitede Ruslar Türkçe müziklerle keyifli vakit geçiriyorlar. Çocuklar, gençler ve büyükler için yani her yaş grubu için festival alanımızda aktivite mevcut. Yağmura rağmen Alanya için uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Türkiye ve Alanya ön planda. Alanya otellerinin de tanıtım çalışmaları var. Üç gün sürecek olan bu etkinlik için 100 binden fazla ziyaretçi hedefleniyor. Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, Moskova Turizm Müşaviri Alper Özkan ve Bakanlık Yetkilisi Ufuk Kapalı ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu buradaki çalışmalarımızı izlediler ve her zamanki gibi Alanya’nın tanıtım alanında farkını konuşturduğunu söylediler”ifadelerine yer verdi.