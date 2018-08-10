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10 Ağustos 2018 17:02

Rusya’da Alanya kuyruğu

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Büyük Türkiye Festivali’nde Antalya’nın Alanya İlçesi Standı yoğun ilgi gördü.

Rusya’da Alanya kuyruğu

10 Ağustos 2018 17:02


Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) koordinasyonunda düzenlenen 2. Türkiye Festivali, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Krasnaya Presnya Park’da açıldı. 12 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek festivale 23 otel, 10 bölge, 4 tur operatörü katıldı.


10-12 Ağustos arasında yapılan etkinliklerde Alanya 250 metrekare alan içerisinde 25 metrekarelik stant ile tanıtılıyor. Alanya standında dağıtılan promosyon ürünlerinin yanında bir de açık hava diskosu kurduklarını söyleyen Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yarımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Eğlenceyi seven Ruslar canlı DJ performansa büyük ilgi gösterdi. Ayrıca Alanya posterleri önünde hatıra fotoğrafları çeken Rus vatandaşları Alanya’dan taşıdığımız çeşitli promosyon malzemeleri ve Alanya kataloglarıyla da yakından ilgilendi. Standımızda gün boyu uzun kuyruklar oluştu” dedi.




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