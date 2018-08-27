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27 Ağustos 2018 09:38

Rusya’da Türk sanat rüzgarı

Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından heykeltıraş Turgut Pura’nın oğlu ve gelini, Rusya’da babalarının ve kendi eserlerinden oluşan sanat sergisi açtı.

Rusya’da Türk sanat rüzgarı

27 Ağustos 2018 09:38

Sergi, sanatseverlerin beğenisini topladı.


İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesinin kurucusu heykeltıraş Turgut Pura’nın kendisi gibi sanatçı oğlu Murat Pura ve gelini Elizabeth Pura, Rusya’nın Ufa kentindeki Mihail Nesterov Devlet Sanat Müzesinde karma bir sergi açtı. Sergi, sanatseverlerin beğenisini topladı. Serginin açılış töreninde özerk Başkurdistan’ın Kültür Bakan Yardımcısı Ranis Altınbayev, Ufa Vali Yardımcısı Rustam Gazizov ile Kirov Kaymakamı Dinar Halilov ve çok sayıda sanatsever bulundu.


Tüm zorluklara rağmen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının önemli katkılarıyla serginin bu dönemde açılmasının Rusya kamuoyunda Türkiye imajını deniz, güneş ve kum tatilinin ötesine taşıdığını belirten Murat Pura, evrensel değerler içeren, geçmişiyle, bugünüyle sanat eserleriyle ülkemiz kültürünün her yönüyle tanıtılmasına katkıda bulunduğunu söyledi. Pura, serginin büyük ilgi gördüğünü, bunu diğer sanat faaliyetlerinin takip edeceğine inandığını da sözlerine ekledi.




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