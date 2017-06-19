Bu gelen sayı geçen yıl gelen tüm turist sayısını kapattı" dedi. Kazakistan Antalya Başkonsolosu Baurzhan Abdrakhmanov ise 450 bin Kazak vatandaşının Antalya’ya tatile geleceğini belirterek, boğulma vakalarına karşı cankurtaran sayısının arttırılmasını istedi.

Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Kazakistan Antalya Başkonsolosu Baurzhan Abdrakhmanov’u makamında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede her iki ülkenin konsolosu, vatandaşlarının Antalya’da, huzur ve güven içinde bir tatil geçirmeleri ve yaşanabilecek bir olumsuzluk karşısında neler yapabileceklerini masaya yatırdı.

Oleg Rogoza, geçen yıl Antalya’da turizm sezonunun zor geçtiğini hatırlatarak, bu yıl ise sayıların sevindirici olduğunu vurguladı.

“Geçen yılın sayısı 1 ayda geldi”

Bu yıl Rus turist sayısında ciddi bir yükselme olduğunu kaydeden Rogoza, “Sadece Mayıs ayı içinde 500 bin turist geldi. Bu gelen sayı geçen yıl gelen tüm turist sayısını kapattı. Geçen yıl toplan 480 bin Rus turist gelmişti. Rusya-Kazakistan işbirliğimiz turizmin gelişmesinde önemli bir unsur. Bizim en önemli hedefimiz vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır. Türkiye de bu konuyu çok önemsiyor. Turizmin yoğun olduğu bölgelerde güvenlik had safhada” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız bazen kendi güvenliklerini hiçe sayıyorlar”

Türkiye’nin güvenlik konusunu ciddiye aldığını kaydeden Rogoza, “Ama maalesef turistler buraya geldiklerinde rahata düşüyorlar. Ve kendi güvenliklerini sağlayamıyorlar. Alkollü şekilde denize giriyorlar, boğulma vakaları oluyor, sağlık sorunları olanlar dikkat etmiyor. Geçen ay çok sayıda Rus vatandaşı vefat etti. Biz de hem sosyal medya üzerinden hem de Rusya Dışişleri Bakanlığı web sayfası üzerinden vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Mutlaka sağlık sigortalarını yaptırmalarını istiyoruz. Çok zor durumlarda birbirimize destek verelim. Rus konsolosluğu olarak size destek vermeye hazırız” dedi.

“Türkiye ile siyasi diyaloğumuz çok iyi”

Antalya’da vatandaşlarının güvenliği konusunu sürekli valilik ve emniyet birimleriyle görüştüklerini aktaran Rogoza, “Turizmde birlikte ekonominin diğer sektörleri de gelişiyor. Farklı sektörlerin gelişimi ve ülkeler arasındaki ilişkilerin daha gelişmesi adına çaba sarf ediyoruz. Şu an Türkiye ile siyasi diyaloğumuz çok çok iyi. Antalya’da ayrıca Rus yatırımların artmasını hedefliyoruz. Ama aynı zamanda biz konsolosluğumuza düşen görevleri de unutmamalıyız. En önemli görevimiz buradaki vatandaşlarımızın haklarını korumaktır” şeklinde konuştu.

“Yerleşik Rus sayısı 15 bini geçiyor”

Antalya’da 15 bin Rus’un yerleşik olarak yaşadığını kaydeden Rogoza, “Rusça konuşan milletler açısından bakıldığında bu sayı 100 bini aşıyor. Bizim buradaki görevimiz sadece turizme yönelik çalışmalar değil, aynı zamanda Antalya’da yerleşik olarak yaşayan Rusların, evlilik, doğum, boşanma, noterlik gibi işlemlerini de yürütmek bizim görevimiz. İkili ilişkilerin düzelmesinden sonra Rusya’ya giden Türk vatandaşı sayısı da arttı” ifadelerine yer verdi.

Abdrakhmanov’dan açıklama

Kazakistan Antalya Başkonsolosu Baurzhan Abdrakhmanov da turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Rusya ve Kazakistan’dan yoğun şekilde Antalya’ya turist geldiğini söyledi. Antalya’ya gelen turistlerin güvenliğinin önemli olduğunun altını çizen Abdrakhmanov, “Oleg Rogoza ile Antalya’ya gelen turistlerin güvenliğinin nasıl sağlanabileceği yönünde emniyet görevlileriyle görüşmeler yaptık. Herhangi bir olumsuzluk karşısında nasıl davranılması yönünde stratejik planların nasıl olması gerektiğini konuştuk” dedi.

“Türkiye’de rahatlıkla tatil yapabilirler”

Geçen yılki çok sayıdaki terör olayından Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, Rusya başta olmak üzere Kazakistan’ın da etkilendiğini aktaran Abdrakhmanov, “Bize en çok güvenlik sorusu soruluyor. Antalya’nın güvenlik açısından önlemlerin alındığını, kendi ve Rus vatandaşlarımıza, aileleri ile rahatlıkla tatil yapabileceklerini bildiriyoruz” diye konuştu.

Rezervasyon sayısı 450 bine ulaştı

Ramazan ayı dolayısıyla Antalya’ya bu ay çok az Kazak turist geldiğini bildiren Abdrakhmanov, bayramdan sonra ekim ayına kadar gerçekleştirilen rezervasyon sayısının 450 bine ulaştığını bildirdi.

Boğulma vakalarına dikkat çekti

Turistlerin tatil yaptığı tesisteki güvenliği de önemsediklerini vurgulayan Abdrakhmanov, “Otel içinde cankurtaran sayısının az olmasından dolayı boğulma vakaları gerçekleşiyor. Bunların da büyük bir kısmı çocuk. Vatandaşlarım adına havuz ve sahil boyunda cankurtaran sayısının arttırılmasını istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Abdrakhmanov, ziyaretin anısına Rogoza’ya çeşitli hediyeler takdim etti.