İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya'nın narı Korkuteli'den ihraç ediliyor

Son yıllarda ekim alanları artan nar, Antalya’nın farklı bölgelerinde yetiştirilip Avrupa ve Rusya’ya gönderiyor.

Son yıllarda ekim alanları artan nar, Antalya'nın farklı bölgelerinde yetiştirilip Avrupa ve Rusya'ya gönderiyor.


Antalya'nın farklı bölgelerinden toplanan nar, Korkuteli ilçesindeki soğuk hava depolarına getiriliyor. Antalya'da da özellikle Döşemaltı, Çığlık, Aksu, Serik, Manavgat, Finike ve Kumluca ilçelerinde yetişen nar, hasat sonrası soğuk hava tesisine bekledikten sonra ihracat için gerekli işlemlerin ardından Avrupa ve Rusya'ya gönderiyor.


Soğuk hava deposu sahibi Ogün Taş, "Türki meyve sektöründe ve dış ticaretinde de önemli yeri olan nar, çeşitli iklim ve toprak koşullarında yetişebilen, bakımı kolay olduğu için iç ve dış pazarlarda iyi fiyat bulabiliyor. Şu an soğuk hava depolarından haftalık olarak 3 tır ile yaklaşık 60 ton narı başta Rusya, Ukrayna, Romanya'ya gönderiyoruz. Narın yüzde 75'i Avrupa'ya ihraç edilirken, yüzde 25'i Rusya piyasasında değerlendiriyoruz. Hedefimiz nar üretim alanlarını daha da genişleterek ihracat ve üretim rakamlarını artırmak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.