Rusya'nın narı Korkuteli'den ihraç ediliyor

Son yıllarda ekim alanları artan nar, Antalya'nın farklı bölgelerinde yetiştirilip Avrupa ve Rusya'ya gönderiyor.

Antalya'nın farklı bölgelerinden toplanan nar, Korkuteli ilçesindeki soğuk hava depolarına getiriliyor. Antalya'da da özellikle Döşemaltı, Çığlık, Aksu, Serik, Manavgat, Finike ve Kumluca ilçelerinde yetişen nar, hasat sonrası soğuk hava tesisine bekledikten sonra ihracat için gerekli işlemlerin ardından Avrupa ve Rusya'ya gönderiyor.

Soğuk hava deposu sahibi Ogün Taş, "Türki meyve sektöründe ve dış ticaretinde de önemli yeri olan nar, çeşitli iklim ve toprak koşullarında yetişebilen, bakımı kolay olduğu için iç ve dış pazarlarda iyi fiyat bulabiliyor. Şu an soğuk hava depolarından haftalık olarak 3 tır ile yaklaşık 60 ton narı başta Rusya, Ukrayna, Romanya'ya gönderiyoruz. Narın yüzde 75'i Avrupa'ya ihraç edilirken, yüzde 25'i Rusya piyasasında değerlendiriyoruz. Hedefimiz nar üretim alanlarını daha da genişleterek ihracat ve üretim rakamlarını artırmak" dedi.