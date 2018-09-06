Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 11:38

Sabah plaja gelen işletmeci gözlerine inanamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan İncekum plajında, sabah sahile gelen işletmeci, şezlongları suyun içinde görünce şaşkına uğradı.

Sabah plaja gelen işletmeci gözlerine inanamadı

06 Eylül 2018 11:38

Gece denize yaklaşık 10 metre mesafede bıraktığı şezlongları, kabaran deniz sebebiyle sular içinde kalan işletmeci Recep Erdoğan bunu da fırsata çevirip, "Misafirlerimiz artık denizin içinde yatıp güneşlenecekler" dedi.


Alanya ilçesinde dün gece oluşan dev dalgalar sahildeki şezlongları su içinde bıraktı. Gece plajı kapatıp giden işletmeci Recep Erdoğan, sabah plaja geldiğinde şezlongların su içinde olduğunu gördü. 100’e yakın şezlongun neredeyse suyun içinde kaybolduğu plajda aradan saatler geçmesine rağmen çekilmeyen sular, işletmeye de farklı bir görünüm verdi. Elinde fırça ve süpürge ile sahildeki atıkları süpürmeye çalışan işletmeci Recep Erdoğan, "Gece plaj patlamış, bugün plajda değli, denizde yatıp güneşleneceğiz. Oturduğunuz zaman suyun içindesiniz, çok güzel bir ortam. Herhangi bir sıkıntı, zayiat yok ama manzara bu" dedi.


Sabah saatlerinde de devam eden dalgalar sebebiyle denize girmek isteyen yerli ve yabancı turistler cankurtaranlar tarafından fazla açılmamaları için sık sık uyarıldı ancak uyarılara rağmen denize girenlerin olduğu gözlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç