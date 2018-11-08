Saçları kısa kesildiği için annesiyle tartışan küçük kız kaybolunca devreye polis girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saçı kısa kesildiği gerekçesiyle annesiyle tartışan küçük kız, okul yerine ters istikamete gidince kayboldu. Vatandaşların görüp haber vermesi üzerine bir duvar dibinde ağlarken bulunan küçük kız, olay yerine gelen polis tarafından okuluna götürüp ailesine teslim etti.

Olay Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Caddesi'nde küçük bir kız çocuğunun apartmanın önünde kaldırımda ağladığı yönünde ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Yunus ekibi kısa sürede verilen adrese geldi. Kaybolduğunu söyleyerek ağlayan ve isminin İ.Y. olduğu belirlenen 11 yaşındaki çocukla yakından ilgilenen polisler, küçük kızın verdiği telefon numaralarından ailesine ulaşamayınca üzerindeki okul formasından yola çıkıp küçük kızı elinden tutarak okuluna kadar götürdü.

Küçük kızı ağlamaması için teselli eden ve elini hiç bırakmayan Yunus Ekibi çocuğu aynı okulda okuyan ağabeyi ve okula gelen annesine teslim ettikten sonra okuldan ayrıldı. Küçük kızın kuaförde saçları kısa kesildiği için annesiyle tartıştığı, yolunu şaşırarak okulu yerine tam ters istikamete giderek yolunu kaybettiği bildirildi.