Sadaka kutusu ve zeytinyağı hırsızları tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 17 Kasım tarihinde Şelale Mahallesi’nde bir ikametin deposundan zeytinyağı ve 20 Kasım tarihinde Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde sadaka kutusu hırsızlığının ardından çalışma başlatan polis, kamera kayıtlarını alarak parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen Ş.G. (18) Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Ş.G’nin ifadesinde zeytinyağını A.Ö. (28) isimli şahıs ile birlikte R.Ç. isimli şahsa sattıklarını beyan etmesi üzerine her iki şahıs da emniyet güçlerince gözaltına alındı. A.Ö ve Ş.G’nin ifadelerinde birlikte çaldıklarını beyan ettikleri bir motosiklet sahibine teslim edildi.

R.Ç. hakkında "hırsızlık malını satın almak" suçundan adli işlem yapılırken "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Ş.G hakkında motosiklet hırsızlığı, iş yerinden ve evden hırsızlık” suçlarından, A.Ö. hakkında da ‘motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından adli işlem yapıldı. Ş.G. ve A.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.