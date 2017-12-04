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04 Aralık 2017 23:54

Safet Susic: “En azından bir puan alabilirdik”

Süper Lig’in 14.

Safet Susic: “En azından bir puan alabilirdik”

04 Aralık 2017 23:54

haftasında sahasında Kayserispor’a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Safet Susic, ”Oyuncularımın iyi mücadelesine ve son 20 dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen en azından bir puan alabilirdik” dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, ”Acıyorum ve üzülüyorum. Oyuncularımın iyi mücadelesine ve son 20 dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen en azından bir puan alabilirdik” dedi.



“Biz 6 eksik ile sahaya çıktık”


Maçtan önce sakat ve cezalı oyuncularının olduğunu aktaran Susic, ”Ligin de iyi takımların biriyle oynayacaktık. En azından bir puan alabilirdik. Hakem ile ilgili yorum yapmayı sevmiyorum. Onu sizlere bırakıyorum. Kayserispor tam takımdı, biz 6 eksik ile sahaya çıktık. İdeal takımımızdan yoksun oynadık. Buna rağmen bir puan alabilirdik. Üstelik son 20 dakika 10 kişi olmamız onlar için avantaj oldu” diye konuştu.




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