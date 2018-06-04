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04 Haziran 2018 14:53

Sağlık Bakanlığından Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi’nde tedavisi sürerken, 3 Haziran 2018 Pazar günü durumunda gözlemlenen değişiklik üzerine kontrol ve yeniden değerlendirilmek üzere Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından Deniz Baykal açıklaması

04 Haziran 2018 14:53


Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:


"CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi’nde tedavisi sürerken, 3 Haziran 2018 Pazar günü durumunda gözlemlenen değişiklik üzerine kontrol ve yeniden değerlendirilmek üzere Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmiştir. Çekilen MR ve CT sonuçları ile yapılan tetkikler neticesinde, durumunda herhangi bir ek patoloji saptanmamıştır. Yakın gözlem amacıyla palyatif servise yatışı yapılmış olup tedavisi devam etmektedir. Baykal’ın bilinci şu an açık, genel sağlık durumu iyidir."




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