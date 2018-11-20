Sağlık heyeti Palyatif Bakım Merkezi'ni inceledi

Antalya'da düzenlenen Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyine katılan 57 ülke heyeti Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi MEDTİS 2018 organizasyonu kapsamında Antalya'da bulunan Sağlık Turizmi konseyi heyeti Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ile Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hale Nur Şahin heyete eşlik ederek merkez hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Mehmet Akdağ ile beraberindeki heyet palyatif bakım merkezine hayran kaldıklarını söyledi. Antalya'ya hasta ve yakınları için her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü bir merkez kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür eden heyet, ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin en büyüğü

Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'yı sağlık ve sosyal hizmet alanında dünyanın en ileri şehirlerinden biri yapma hedefinde olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, “Bakım Merkezimiz, Başkanımız Menderes Türel'in göreve gelir gelmez en öncelik verdiği projelerinden birisiydi. Çalışmalarla birlikte Antalya'ya 40 odalı 80 yataklı Türkiye'nin en büyüğü bir bakım merkezi kazandırıldı. Geniş ve ferah hasta odaları, modern tıbbı cihazları, yemekhanesi, spor salonu ve kütüphanesiyle birlikte burada vatandaşlarımıza yakışan bir hizmet sunuluyor” diye konuştu.