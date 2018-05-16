Sağlık Müdürü’nden Rektör Ünal’a Teşekkür

Ünal Hülür, Kornea nakil sayısına katkılarından dolayı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’a teşekkür belgesi takdim etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, esas mesleğinin hekimlik olduğunu belirterek; “Rektörlük görevimiz yanında hastalarımıza hizmet etmeye de devam ediyoruz. Bu amaçla emek verenleri unutmayıp takdir ettikleri için Sağlık Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ederim” dedi.

Organ Nakli Merkezi’nde son teknoloji ve bilimsel gelişmeler ışığında böbrek, kalp, karaciğer, kornea başta olmak üzere tüm nakilleri başarıyla yürüttüklerini belirten Ünal, “Gerek kombine organ nakilleri, kompozit doku gibi nakil çeşitliliği gerekse rekor düzeyde nakil sayısı ile Organ Nakli Merkezimiz başarısını dünyada kanıtlamıştır. Tecrübeli ekibimizle ve yüksek kalite güvenliği anlayışı ile bu başarılarımızı daha da üst seviyelere taşıyacağız” diye konuştu.