Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Ethem Kavukçu "Sağlık Raporu" İş Birliği Protokolü imzalandı.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Sağlık İş Birliği Protokolünün önemine dikkat çekti. Hacıcaferoğlu, “Bugün burada, hayata geçireceğimiz bu çalışmanın, bizim için büyük bir önemi var. Şunu göz ardı etmemeliyiz ki, ülkemizde, amatör anlamda yoğun bir sportif faaliyet var. Şu anda, 6 milyonu aşkın sporcumuz var ve bunun 3 milyonu aktif. Türkiye gibi 80 milyon nüfusa sahip ülkemiz için bu rakam yeterli değil. Biz her şeyi geleceğe yönelik atılacak adımlarla sporcularımız için yapıyoruz. Sporcularımızın kendisine sunulan imkanlar sayesinde kendisini geliştirmesi bizim için önemlidir. Amatörlerle de bunu başaracağımızı düşünüyorum" dedi.

“Spora yatırım yapan protokollerimiz devam edecek”

Hacıcaferoğlu, imzalanan protokol gereğince daha çok sporcuya ulaşmak ve en iyi şeklilerde hizmet vermek için Ek-7 Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullara ve beden eğitimi öğretmenlerine, ASKF ile tüm kulüplere ve antrenörlere, il temsilcilerine gönderdiklerini belirti.

Ücretsiz sağlık hizmeti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Ethem Kavukçu, “Sporcu lisansı almak ya da spor lisansını vizeletmek için Sağlık Raporuna ihtiyaç duyan bireylerin Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Resmi sitesinde yayınlanan Sağlık Bilgi Formu EK-7’nin 18 yaş altı sporcuların velileri tarafından, 18 yaş üstü sporcularının kendilerinin doldurarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Spor Hekimliği Polikliniği’nden randevu alarak ücretsiz bu hizmetten yararlanabilecektir” dedi.