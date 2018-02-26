Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 10:27

Sağlık Raporu İş Birliği Protokolü

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi arasında "Sağlık Raporu" İş Birliği Protokolü imzalandı.

Sağlık Raporu İş Birliği Protokolü

26 Şubat 2018 10:27


Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Ethem Kavukçu "Sağlık Raporu" İş Birliği Protokolü imzalandı.


Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Sağlık İş Birliği Protokolünün önemine dikkat çekti. Hacıcaferoğlu, “Bugün burada, hayata geçireceğimiz bu çalışmanın, bizim için büyük bir önemi var. Şunu göz ardı etmemeliyiz ki, ülkemizde, amatör anlamda yoğun bir sportif faaliyet var. Şu anda, 6 milyonu aşkın sporcumuz var ve bunun 3 milyonu aktif. Türkiye gibi 80 milyon nüfusa sahip ülkemiz için bu rakam yeterli değil. Biz her şeyi geleceğe yönelik atılacak adımlarla sporcularımız için yapıyoruz. Sporcularımızın kendisine sunulan imkanlar sayesinde kendisini geliştirmesi bizim için önemlidir. Amatörlerle de bunu başaracağımızı düşünüyorum" dedi.



“Spora yatırım yapan protokollerimiz devam edecek”


Hacıcaferoğlu, imzalanan protokol gereğince daha çok sporcuya ulaşmak ve en iyi şeklilerde hizmet vermek için Ek-7 Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullara ve beden eğitimi öğretmenlerine, ASKF ile tüm kulüplere ve antrenörlere, il temsilcilerine gönderdiklerini belirti.



Ücretsiz sağlık hizmeti


Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Ethem Kavukçu, “Sporcu lisansı almak ya da spor lisansını vizeletmek için Sağlık Raporuna ihtiyaç duyan bireylerin Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Resmi sitesinde yayınlanan Sağlık Bilgi Formu EK-7’nin 18 yaş altı sporcuların velileri tarafından, 18 yaş üstü sporcularının kendilerinin doldurarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Spor Hekimliği Polikliniği’nden randevu alarak ücretsiz bu hizmetten yararlanabilecektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç