Sağlık Sen 15 Temmuz’da meydanlarda olacak

yıldönümünde ülkenin selameti ve evlatlarının geleceği için demokrasi nöbetinde yer alacaklarını söyledi.

‘Biz her daim nöbette olacağız’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile ilgili açıklama yaptı. Kuluöztürk, “15 Temmuz 2016 gecesi tüm dünyaya adeta milli irade dersi verdik. Rabbimizin yardımı, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve milletimizin desteği ile ülkemiz üzerinde dış güçlerin maşası FETÖ tarafından oynanan hain planı da bozduk. Şunu herkes bilsin ki Sağlık Sen ailesi olarak her daim nöbette olacağız. Her daim bu ülkenin ve çocuklarımızın geleceği için nöbet tutacağız. Çanakkale’de, 15 Temmuz’da bu milletin nasıl dik durduğunu ve nasıl dik duracağını yedi düvele tekrar göstermek için Cumhuriyet Meydanında olacağız " dedi.

‘Sağlık hizmetleri hiç aksamadı’

Kuluöztürk, darbe teşebbüsünün unutturulmaması, aziz şehitlerin hatıralarının canlı tutulması, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir daha böylesine bir felaketle karşı karşıya kalmaması için milletin 2 yıl önce göstermiş olduğu bu güçlü iradenin, her daim hafızalarda diri tutulması gerektiğini de söyledi. Halkın egemenliğine kimsenin kilit vuramayacağını vurgulayan Başkan Kuluöztürk, 15 Temmuz’un yeniden dirilişin simgesi olduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının 15 Temmuz gecesi çok önemli sınav verdiğini, sağlık hizmetlerinin o gece hiç aksamadığının da altını çizen Kuluöztürk, "Darbe girişiminin yaşandığı gece şehit ve gazilere müdahale eden ve de takip eden günlerde görevli olsun olmasın görev yerini boş bırakmayan sağlık çalışanlarının darbe girişiminin başarısız olmasındaki başarısı gözardı edilemez” dedi.

Milli Birlik Yürüyüşüne davet etti

Canını ülkesi için ortaya koyan bu fedakar ve cefakar insanların darbecilerin attığı bombalara, kurşunlara karşı direnen vatandaşlarımızı kurtarmak için canla başla mücadele ettiklerini belirten Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Ailesini geride bırakarak önce vatan diyerek , vazife kutsaldır diyerek halkımızın yanında oldular. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah 15 Temmuz’un 2. yıldönümünde de yine bizler aynı duruş ve kararlılığımızı meydanlara tekrardan yansıtacağız. Tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz’u unutturmama adına meydanlara davet ediyoruz. Antalya Valiliğimizin belirlediği program 15 Temmuz Pazar günü saat 19:30’da Konyaaltı Caddesi Varyant Seyir Terası önünde başlayacak Milli Birlik Yürüyüşü ve saat 20:00’da Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasi nöbeti ile sürecek. Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz Anı Defterinin imzalanması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar eda edilecek. Bu vesile ile tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, rabbimden bize o günleri tekrar yaşatmamasını niyaz ediyorum”