Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk'ten ‘milli birlik' mesajı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Cumhuriyet'in genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle tek vücut tek yürek halinde; Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı ile tüm imkansızlıklara rağmen destansı bir mücadeleyle kazanıldığını belirtti. Kuluöztürk, “Milletimiz; dün Çanakkale'de, 15 Temmuz'da olduğu gibi emperyalist güçlere ve onların maşaları FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karşı kendisini dimdik ayakta tutan eşsiz milli ruh sayesinde, bugün ve gelecekte vatan toprağında operasyona asla müsaade etmeyecektir” dedi.

“Ülkenin geleceği için var gücüyle çalışmalıyız”

Türkiye Cumhuriyeti'nin daha emin ve sağlam adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kararlılıkla ilerleyerek muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağını belirten Kuluöztürk, özellikle sağlıkta ve hayatın bütün alanlarında üretimin millileşmesini ve insan merkezli medeniyet anlayışının bu kadim topraklarda yeniden şahlanış olarak gördüklerini söyledi. Kuluöztürk, “Millilik ve yerlilik hedeflerimizin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltarak maddi gücünü tahkim etme arayışından çok daha değerli olduğuna inanıyoruz. Hedeflerimize ilerlerken daha güzel yarınlar için herbirimiz elini taşın altına koymalı ve ülkenin geleceği için var gücüyle çalışmalıyız.” diye konuştu.

Kuluöztürk, “Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere, canlarını feda ederek bu vatanı bizlere miras bırakan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 95'inci kuruluş yıldönümünü onur ve gururla kutluyorum” ifadelerini kullandı.