‘Tükenmişlik sendromu yaşıyorlar’

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, ebelerin sorunlarının çözüme kavuşturulmaması nedeniyle ümitsizliğe kapılarak tükenmişlik sendromu yaşadıklarını söyledi. Kuluöztürk, “Ebelerimiz de tıpkı diğer sağlık çalışanları gibi yıpranma payının getirilmesini, adil bir döner sermaye paylaşımının sağlanmasını, şiddete karşı cezaların acil ve caydırıcı şekilde verilmesini bekliyor. Ebelerimiz bu beklentilerin yanında vekil ebelik hususuna da el atılmasını istiyor” diye konuştu.

‘Vekil ebelik olmaz aslı olur’

Vekil ebelik sorununun Sağlık Sen Genel Merkezi’ne iletilen hususların başında geldiğini söyleyen Kuluöztürk, Sağlık-Sen olarak vekil ebe ve hemşirelerle kamu dışı aile sağlığı elemanlarına kadro verilmesi gerektiği belirtti. Kuluöztürk, “Arkadaşlarımız yıllardan beri bu hizmetleri sürdürüyorlar. Birçok haklarını elde ettik, kadroya geçmeleri içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşirenin ve ebenin vekili olmaz, aslı olur. Kimsenin uğramadığı beldelerde, köylerde can siperane bir şekilde sağlık hizmeti veren arkadaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Ebelerin sesine kulak verilmeli’

Ebelerin anne ve bebek ölümlerinin azalmasında önemli bir paya sahip olduğunu ancak çalışma şartları ve ekonomik sebeplerle psikolojik sorunlarla boğuştuklarını vurgulayan Başkan Sinan Kuluöztürk, ebelerin seslerine kulak verilmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan araştırmalarda ebelerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmediği, çalışma şartlarından memnun olmadıkları, mesleği isteyerek seçmiş olmalarına rağmen, fırsatları olsa bu durumu değiştirmek istedikleri, ekonomik sıkıntılar sebebiyle aile içinde ve psikolojik olarak sıkıntılar yaşadıkları, kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayıramadıkları, sosyal hayatlarının yok olduğu ve bütün bunların yaşam kalitelerini memnuniyetlerini düşürerek tükenmişliğe yol açtığı görülmektedir

“Ebelerimiz ve sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüldüğü, mesleğe olan sevgilerinin arttığı aydınlık bir gelecek diliyoruz. Kadınlarımızı, dünyanın en kutsal duygularından biri olan ‘annelik’duygusuna kavuşturan fedakar ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Gününü kutluyorum”