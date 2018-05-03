Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 12:11

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk:

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 5 Mayıs Dünya Ebeler gününü kutlarken, ebelerin sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk:

03 Mayıs 2018 12:11



‘Tükenmişlik sendromu yaşıyorlar’


Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, ebelerin sorunlarının çözüme kavuşturulmaması nedeniyle ümitsizliğe kapılarak tükenmişlik sendromu yaşadıklarını söyledi. Kuluöztürk, “Ebelerimiz de tıpkı diğer sağlık çalışanları gibi yıpranma payının getirilmesini, adil bir döner sermaye paylaşımının sağlanmasını, şiddete karşı cezaların acil ve caydırıcı şekilde verilmesini bekliyor. Ebelerimiz bu beklentilerin yanında vekil ebelik hususuna da el atılmasını istiyor” diye konuştu.



‘Vekil ebelik olmaz aslı olur’


Vekil ebelik sorununun Sağlık Sen Genel Merkezi’ne iletilen hususların başında geldiğini söyleyen Kuluöztürk, Sağlık-Sen olarak vekil ebe ve hemşirelerle kamu dışı aile sağlığı elemanlarına kadro verilmesi gerektiği belirtti. Kuluöztürk, “Arkadaşlarımız yıllardan beri bu hizmetleri sürdürüyorlar. Birçok haklarını elde ettik, kadroya geçmeleri içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşirenin ve ebenin vekili olmaz, aslı olur. Kimsenin uğramadığı beldelerde, köylerde can siperane bir şekilde sağlık hizmeti veren arkadaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.



‘Ebelerin sesine kulak verilmeli’


Ebelerin anne ve bebek ölümlerinin azalmasında önemli bir paya sahip olduğunu ancak çalışma şartları ve ekonomik sebeplerle psikolojik sorunlarla boğuştuklarını vurgulayan Başkan Sinan Kuluöztürk, ebelerin seslerine kulak verilmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan araştırmalarda ebelerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmediği, çalışma şartlarından memnun olmadıkları, mesleği isteyerek seçmiş olmalarına rağmen, fırsatları olsa bu durumu değiştirmek istedikleri, ekonomik sıkıntılar sebebiyle aile içinde ve psikolojik olarak sıkıntılar yaşadıkları, kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayıramadıkları, sosyal hayatlarının yok olduğu ve bütün bunların yaşam kalitelerini memnuniyetlerini düşürerek tükenmişliğe yol açtığı görülmektedir


“Ebelerimiz ve sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüldüğü, mesleğe olan sevgilerinin arttığı aydınlık bir gelecek diliyoruz. Kadınlarımızı, dünyanın en kutsal duygularından biri olan ‘annelik’duygusuna kavuşturan fedakar ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Gününü kutluyorum”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç