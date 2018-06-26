Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası(Sağlık Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye’nin kazandığını, milletin demokrasiden, hızlı kalkınmadan ve güçlü bir Türkiye’den yana tavır koyduğunu belirtti. Kuluöztürk, “Milletimiz, son 15 yıllık süreçte sessiz devrimlerle, Türkiye’nin yönünü “Yeni Türkiye”ye çeviren, kapasitesini “Güçlü Türkiye’ye doğru yükselten”, iradesini “Büyük Türkiye” olarak deklare eden Recep Tayyip Erdoğan’a 24 Haziran’da bir kez daha güvenini deklare etmiştir. Sağlık Sen olarak 24 Haziran’da milletle ihtilafı olanları değil milletle irtibat kuranları emperyalizme destek olanları değil köstek olanları tercih ettik, bizimle aynı ufka geleceğe bakan aynı istikamette yol alanlarla yürüdük yürümeye de devam edeceğiz” dedi.

‘Hükümet iradesine saygı gösterilmelidir’

Sandığa gitme oranının 86,5 gibi rekor bir düzeyde gerçekleştiğinin de altını çizen Kuluöztürk, 15 Temmuz’da millet iradesini ve devlet idaresini korumak için alanları dolduran vatandaşların hem demokratik tercihini sandığa yansıttığını hem de kendisinin onayıyla değişen yeni hükümet sisteminin kuruluşuna destek olma hassasiyetini gösterdiğini belirtti. Kuluöztürk, “Milletimizin seçimlerde “seçmen” sıfatıyla farklı siyasi partilere ve eğilimlere destek vermesini demokratik seçme hakkının gereği olarak görmek ve saygı göstermek hem bütün siyasi partilerin hem de bütün bireylerin ortak eylemi olmalıdır.Seçim sonuçlarıyla oluşan “millet iradesine ve oluşacak tek partili hükümet idaresine saygı göstermek” de, demokratik olgunluğun, demokrasi kültürünün gereğidir” dedi.

Sağlık çalışanlarının beklentileri var

Seçimlerin ardından tüm sağlık çalışanlarının siyasi iradenin hamlelerine odaklandığını da belirten Sağlık Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, seçimden önce belirttikleri gibi sağlık çalışanlarının taleplerinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini hatırlattı. Kuluöztürk, tüm branşlarda 3600 gösterge sağlanması, yıpranma payının tüm sağlık personeline yansıtılması, adil bir döner sermaye dağılımının oluşturulması ve döner sermayenin emekliliğe yansıtılması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dair ağır yaptırımlar getirilmesi gibi olmazsa olmaz düzenlemelerin beklentisi içinde olduklarını söyledi.