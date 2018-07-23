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23 Temmuz 2018 16:02

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, basın emekçilerinin 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümü ve ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayınladı.

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, basın emekçilerinin 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.

23 Temmuz 2018 16:02

Basın kuruluşlarının özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yaparken, ülke menfaatlerini, kamusal düzeni, toplumsal dinamikleri ve meslek ahlakını ön planda tutarak sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlendiğinin altını çizen Kuluöztürk, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi esnasında ve sonrasında tüm basının tek yürek olarak ülkelerine ve demokrasilerine sahip çıktığını hatırlattı.


Zor şartlarda çalışıyorlar


Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Basın mensuplarımız; yaşadığımız bölge hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, yapılan hizmetlerin ve yaşanan problemlerin doğru ve tarafsız bir şekilde halka yansıtılması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlenmektedirler. Gece gündüz demeden zor şartlar altında özveri ile çalışmaları takdire şayandır. Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı; toplumun basına duyduğu güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin de önüne geçecektir. Bu vesile ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramının 110. yılını kutluyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum”




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