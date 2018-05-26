Sağlık-Sen Antalya Şubesinden iftar programı

Şu an ekonomik darbe teşebbüsü var. Ama başaramayacaklar" dedi.

Sağlık-Sen Antalya Şubesi, Ramazan dolayısıyla bir otelde iftar programı düzenledi. Programa AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk’ün yanı sıra sendika üyeleri ve aileleri katıldı. Dualarla başlayan program, semazen gösterisiyle devam etti.

Programda konuşan Ak Parti Milletvekili Atay Uslu, 24 Haziranın çok önemli olduğunu, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlarda gördüklerini söyledi.

Geçmişte Türkiye üzerine birçok oyun oynandığını hatırlatan Uslu, "Farklı engeller ortaya kondu. FETÖ’nün ortaya koyduğu hain darbe teşebbüsü vardı. Şimdi yine bir darbe girişimi var. Ekonomik darbe teşebbüsü var. Ama başaramayacaklar. Bizim ekonomimiz iyi. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerden bir tanesi. İhracatımız şu ana kadar ki en yüksek noktaya ulaştı. Yüzde 40 oranında turizm geliri artıyor. Bütün göstergeler iyiyken ne oldu da 10 günde dolarda değişiklikler oldu? 24 Haziran’dan sonra yeni bir sürece geçeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bundan sonra şahlanış ortaya çıkacak. Uyuyan dev uyandı. Diriliş dönemi başladı. Artık dünyada vizyonunu ortaya koyan, kurulan oyunu değil, oyun kuran bir Türkiye var. Yazılan tarihi uygulayan değil, tarih yazan bir Türkiye var. Ondan korktukları için önümüze engel koymaya çalışıyorlar ama sizlerle beraber bunların hepsini aşacağız" diye konuştu.

"Darbecilere karşı olanların yanında olmak yandaşlıksa, yandaşız"

Sendikacılığın sadece ücret sendikacılığı olmadığının altını çizen Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Sendikacılıkta hak arama mücadelesinde ümmetin, milletin ve ülkenin hakkını arama mücadelesi olmalı. Bizler hiç kimseye aldırış etmeden, duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeden, doğruluğumuzdan taviz vermeden kim ne derse desin bildiğimizi her yerde söyledik. Kim bize yandaş derse desin, milletin, milletin yanında olanların, mazlumların umudu olanların, darbecilere karşı olanların yanında olmak yandaşlıksa, yandaşız, yandaş olmaya da devam edeceğiz. Sendikacılığımızda önceliğimiz bu ülke. Bugün ülkemizi Suriye’ye dönüştürmeye çalışanlara karşı duruşumuzu bozmayacağız. Görüşü, siyaseti ne olursa olsun, millete tuzak kuranları asla tanımayız. Millet olarak zor dönemleri aştık. Bu ülkeye operasyon çekmeye çalışanlara, bu ülkeyi asla teslim etmeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şeyi layıkıyla yerine getireceğiz" dedi.

"Yıpranma payı konusu yılan hikayesine döndü"

Taleplerinin olduğunu vurgulayan Başkan Memiş, "Uzun yıllardır söylediğimiz yıpranma payı konusu yılan hikayesine döndü. Tam meclise gelmek üzereyken, seçim nedeniyle meclise gelemedi. 3600 ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yapmış olduğu açıklama bizim açımızdan çok önemli. Sağlık-Sen ve Memur-Sen ailesi olarak, toplu sözleşme masasında bu konuyu dile getirmiştik. Bizim lisans tamamlamanın anlamı bir kez daha ortaya çıkıyor. 3600 ek göstergenin verilmesi demek, çalışanların emekli maaşlarına 450 liralık bir artış demek. Emekli ikramiyesine 17 bin liralık bir artık demek. İstediğimiz her şeyi alamamış olabiliriz ama asla kızmayacağız ve gücenmeyeceğiz. Önceliğimiz, ülkemiz, devletimiz diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Fırsat vermeyeceğiz"

Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ise ülkenin birlik ve beraberliğinin daha önemli olduğunu gördüklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken seçim kararı alındı. Seçim erkene alınınca ekonomiyi bozmaya çalıştılar. Seçimde kapı kapı dolaşarak en iyi cevabı vereceğimize inanıyoruz. Onlar bilmiyor ki, birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Birbirimize kenetlenip 24 Haziran’da liderimizin arkasında devam edeceğimize inanıyorum."