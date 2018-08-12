Biz bu oyunu dün bozduk bugün de bozacağız" dedi.

Sağlık-Sen Antalya Şubesi’nin 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı bir otelde düzenlendi. Yasin-i Şerif okunmasıyla başlanan toplantıda, konuşmalar yapıldı. Seçime tek liste giren Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk yeniden başkanlığa seçildi.

Kurulun öneminin, beraberlik olduğunu vurgulayan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak, sendikanın 250 bin üye sayısına ulaştığını söyledi. Bu başarıyı hep beraber çalışarak elde ettiklerini ifade eden Çırak, "Dün olduğu gibi bugün de bu başarının altına imza attınız. Çünkü bu başarı bütün teşkilatın başarısıdır. Bizler bu milletin aydınlık geleceği için sizlerle hep beraber, omuz omuza mücadele ettik. Bir takım oyunları hep beraber bozduk. Bugün de hem ekonomik hem de terörle kötü oyunlar oynanıyor. Öyle bir ateş çemberi var ki, hem içeriden hem dışarıdan oynanan oyun. Biz bu oyunu dün bozduk bugün de bozacağız" dedi.

"Ülkemiz, milletimiz içindir"

Çeşitli oyunlarla ülkenin geleceğiyle oynanmaya çalışıldığını belirten Çırak, "Her zorlukta dimdik ayakta durduk. Biz büyük bir aile olarak her platformda kirli oyunlara ’dur’ demeyi bildik. Ülkeyi zor döneminde bütün üyelerimizle göğüs gerdik. Sağlık-Sen ailesi olarak hep şunu söyledik. ’Bizim dik duruşumuz ülkemiz, milletimiz içindir’. Bir ülke güçlüyse kendi ayaklarının üzerinde duruyorsa bu ülkenin geleceği aydınlıktır. Bizlerin mücadelesi ülkemiz içindir" diye konuştu.

Sağlık-Sen Antalya şubesi 7 bin üyeye ulaştı

Sendikanın geçtiği zor dönemleri katılımcılarla paylaşan Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ise, durmadan yola devam ettiklerini söyledi. Kuluöztürk, "Başarı dolu yılları geride bıraktık. Hedefleri büyük yönetimimle beraber birikmiş sorunlara bedenimizi ortaya koyarak çözümler getirdik. Üyelerimizin emanetini koruduk. Antalya Sağlık-Sen teşkilatı sizlerin desteğiyle ve katkılarıyla 7 bin 100 üye sayısına ulaştı. Gittikçe büyüyen davayı adaletin ve merhametin ışığında devam etmeye yemin verdik. Bizler Erbakan’ın rüyasıyız. Muhsin Yazıcıoğlu’nu unutmayanlardanız. Adnan Menderes’in sesiyiz. 15 Temmuz’da sokağa dökülen, vatana sahip çıkanlardanız. İhanet çetelerine geçit vermeyenlerdeniz" ifadelerine yer verdi.

"Takipçisi olacağız”

Sendikacılık yapma amaçlarının memlekete, vatandaşa hizmet etmek olduğunu dile getiren Kuluöztürk şöyle konuştu:

"Bir olmalıyız ve ortak değerlerimizi esas alarak hizmet vermeliyiz. Yıpranma payını polis alıyorsa, sağlık ve idari hizmetler sınıfında çalışanlar da almalılar. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilen bin lirayı önemsiyoruz. Sağlık bir ekiptir kimse bozamaz. Sağlık Bakanlığının yaptığı bu eksik çalışmalarının düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Sağlık-Sen Antalya Şubesi olarak, yapmak isteyip de yapamadığımız projeler var. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda Türkiye sıralamasında ön yerlerde yer alıyoruz."