Sağlık Sen Antalya’dan engellilerle ampute maçı

Sağlık Sen takımı maçta bir süre amputedeki futbolcular gibi koltuk değnekleriyle oynayarak farkındalık oluşturdu.

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) Antalya Şubesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, ‘Engel Tanımaz Aşarız’ sloganıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Ampute Futbol Takımı ile Doğuyaka 100. Yıl Spor Tesislerinde dostluk maçı yaptı. Sağlık Sen Takımında, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Sağlık Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk de yer aldı.

Her iki takım da maçtan önce birbirlerini seremonide selamladı ve başarılar diledi.

Ampute takımı kazandı

15 dakikadan iki devre şeklinde oynanan maçı 2 farkla ampute takımı kazandı. Bedensel engelin bir engel olmadığına dikkat çekmek isteyen Sağlık Sen takımı maçın bir bölümünü ampute takımı gibi çift koltuk değnekleriyle oynadı. Karşılaşmayı çok sayıda taraftar da takip etti.

Ödül töreninin ardından konuşan Sağlık Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, doğarken veya yaşam sürelerinde bireylerin engelli hale gelebildiğini dile getirerek, onların bu zorlu yaşamlarında neleri kolaylıkla başarabildiklerine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

"Engellilerin hayatına dikkat çektik"

“Engel Tanımaz Aşarız” sloganı ile engellileri projelerine katmak istediklerini kaydeden Sinan Kuluöztürk, “Engelli arkadaşlarımızın hayatlarını nasıl devam ettirdiklerini ve zorluk tanımadıklarını gördük. Yaşamın sadece nefes alıp vermekle, görmekle, yürümekle değil, her türlü zorluklarda normal insanlar gibi hayatını devam ettirdiklerine şahit olduk. Spor müsabakasında karşı karşıya geldik. Kupayı da onlar kazandı. Biz de sahada kısa süre o değneklerle oynadık ama yürümek bile zor. Kardeşlerimiz bir spor faaliyetini başarılı ortaya koyuyor. Hayatta hiçbir şeyin engel olmadığını, başarının azim ve gayretle olabileceğini gösterdiler” dedi.

"Koltuk değnekleriyle oynadık"

Maçtan önce koltuk değnekleriyle ısındıklarını ve bir hayli zorlandıklarını ifade eden Kuluöztürk, “Tek ayakla, koltuk değnekleriyle yürümeye gayret ettik. Top oynayamadık. Kısa süre o koltuk değnekleriyle zor oynadık. Değnekleri bırakıp maça devam ettik ama kardeşlerimiz yine de bizi yenmeyi başardı” ifadelerine yer verdi.

Etkinlik kapsamında ihtiyaç sahiplerine 20 adet tekerlekli sandalye hediye edildi.