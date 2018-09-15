Sağlık Sen, yıpranma payını yargıya taşıdı

Sağlık çalışanlarının yıpranma payı ile ilgili Danıştay'a dava açtıklarını belirten Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Sağlık Sen'in yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarına ve geriye dönük verilmesini istediğini söyledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen), sağlık çalışanlarının talepleri olan yıpranma payı ile ilgili olarak eksiklerin giderilmesi adına ve geriye dönük uygulanması konusunda bir adım attı. Genel Merkez düzeyinde Sağlık Bakanlığına, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) talepleri içeren dilekçe sunduklarını ve ayrıca Danıştay'a hafta sonu çalışmalarının yıpranma payına esas kabul edilmemesini içeren SGK duyurusundaki maddenin iptali için dava açtıklarını da belirten Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sendika olarak yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarına ve geriye dönük verilmesi yönünde mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

“Sağlık çalışanları tükeniyor”

Sağlık hizmetinin doğası gereği doğrudan insan hayatını ilgilendiren hizmetler olduğu ve süreklilik arz ettiğinden pek çok riski barındırdığını kaydeden Kuluöztürk, “Barındırdığı için yıpratıcı kabul edildiği açıktır.Sağlık çalışanlarımız için verilecek fiili hizmet süresi zammı hakkı, yıllardır süregelen bir mağduriyetin de çözümünü sağlayacak. KDK'dan Yıpranma payının, 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinin yürürlüğe girdiği 2008 yılından itibaren geçerli olacak şekilde, geriye dönük olarak hesaplanmasını talep ettik. Sağlık çalışanlarımız yıllardır yıpranıyor, tükeniyor, sürekli şiddete maruz kalıyor, radyasyon sebebiyle risk altında ve enfeksiyon tehlikesi içinde görev yapıyor dedik, bu durumların göz önünde bulundurulması bizim en büyük arzumuzdur” dedi.

“Listede yer almıyorlar”

Sağlık Bakanlığının fiili hizmet süresi zammından yararlanacak olanların insan sağlığına ilişkin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde bulunması şartını koyduğunu da hatırlatan Kuluöztürk, Biyolog, Çevre Sağlığı Teknikeri/Teknisyeni, Tıbbi Sekreter, Yaşlı Bakım Teknikeri ve Evde Hasta Bakım Teknikeri gibi bazı ünvanların bu hizmette bulunmasına karşın listede yer almamasını eleştirdi. Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık Bakanlığı'nda saydığımız ünvanlar dışında Psikolog unvanında görev yapan çalışanların fiili hizmet süresi zammından yaralanabilmesi için Psikolojinin Tıbbi Uygulama Yetkisi Sertifikası'na sahip olması gerekiyor ancak Sağlık Bakanlığı uzun süredir Psikolojinin Tıbbi Uygulama Yetkisi Sertifikası programının eğitimi ve sınavı gerçekleştirilmemektedir. Sınavın yapılmaması sebebiyle bu sertifikayı alamayanlar mağdur edilmektedir. Bakanlığa yazdığımız yazıda ayrıca, fiili hizmet zammından yararlanan unvanlar arasında sayılıp, farklı görevler yürüten enfeksiyon hemşiresi, eğitim hemşiresi, kan alma hemşiresi, TİG birimi, Kalite Birimi gibi sağlık hizmeti ile ilintili birimlerde çalışan personelin bazı illerde fiili hizmet süresi zammından yararlanamadığını bildirdik. Yazımızda ayrıca, sağlık çalışanlarının yıllardır talep ettikleri yıpranma payının uygulanmasına yönelik ayrım yapılmasının, çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep olacağını vurguladık. Bahsedilen görev ve unvanları yürüten sağlık çalışanlarının, başta koruyucu sağlık hizmeti olmak üzere sağlığın farklı alanlarında hizmet verdiğini vurguladığımız yazımızda, sağlık çalışanlarına, ihtiyaca binaen yıl içinde kurum içerisinde farklı görev ve nöbetler de verildiğini belirttik”

“Hafta sonu tatil olarak değerlendirilemez”

Öte yandan Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Danıştay'a açılan davanın gerekçesi hakkında da bilgiler verdi. Kuluöztürk, “Fiili hizmet süresi zammına yönelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmet Genel Müdürlüğü'nün Sağlık Meslek Mensubu Sayılan ve İnsan Sağlığına İlişkin İşlerde Çalışan 4/C Sigortalılarının Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılması Hakkında Duyurusunda yer alan “Ayrıca, bu sigortalıların ücretsiz izinde geçen süreleri ile söz konusu maddede belirtilen işlerde fiilen çalışılmayan ücretli izin, sıhhi izin, yıllık izin, eğitim, kurs süreleri, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir.” cümlesindeki “hafta sonu” günlerinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyeceğine dair düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, iptalini istedik. Danıştay'a başvuru dilekçemizde, sağlık hizmetlerinin niteliği gereği 7 gün 24 saat devam eden hizmetlerden olduğunu, hafta içi çalışmaların 08.00 - 17.00 mesai uygulamasına tabi olmadığı gibi, hafta sonunun da tatil olarak değerlendirilemeyeceğini kaydettik. Ayrıca, fiili hizmet süresi zammı uygulamasının mevzuat ve benzer uygulamalardaki temel esaslara aykırı ve sağlık çalışanlarını mağdur eden bölümlerinin iptalini istedik” diye konuştu.