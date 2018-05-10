Sağlık-Sen’den anlamlı destek

Elde edilen gelir Mehmetçik Vakfına bağışlandı.

Sağlık-Sen Antalya Şubesi tarafından gazilere ve şehit yakınlarına destek amacıyla kahvaltı programı düzenlendi. Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen kahvaltı etkinliğine, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Sağlık-Sen Antalya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Lale Aras, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda sendika üyesi katıldı. Geliri Mehmetçik Vakfına verilerek gazi ve şehit yakınlarına yardım sağlamayı amaçlayan programda, Kur-an Tilaveti verildi, şehitler için dualar okundu.

Etkinlikte Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Türkiye’nin 80 ve 90’lı yıllarda geçirdiği darbe ve muhtıraları hatırlatarak, her 10 yılda bir ülke üzerinde oyunlar oynandığına dikkat çekti. Türk Milleti’nin 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası 28 gün sokaklarda nöbet tuttuğunu da hatırlatan Kuluöztürk, “Aslında bizim nöbetlerimiz yeni başlıyor. Dün Çanakkale’de ecdadımızın önünde diz çöken Siyonistler, şimdi öç almak için birleştiler. Bu millet 15 Temmuz’da meydanlara nasıl koştuysa, bugün de sınırlardaki Siyonistlere karşı analarımız sınır ötesine geçmeden, pişi dağıtıp, yemekler yapıp askerlerimize Elmalı ilçemizden elma gönderdi. Önemli olan bizim dünü, üzerimize oynanan oyunları unutmamız” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği ile Mehmetçik Vakfı’na bağış amaçlı programın aynı anda gerçekleşiyor olmasının çok anlamlı olduğunun altını çizen Kuluöztürk, birlik ve beraberlik içinde olunması gereken dönemlerden geçtiklerini kaydetti. Kuluöztürk, “Bu ülkenin çakıltaşına göz dikenlerin gözünü çıkarmak için evde oturacağımıza birlik beraberlik içinde yol almamız gerekir. Aramızda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve yakınları var. Önemli olan bu arkadaşlarımızın sıkıntılarını dert edinmektir. Her şey maddiyat değildir. Onların halini hatrını sormak, hasbihal etmek yanlarında olmak gerekir. Çünkü onlar bu memleketin bekası için canını siper etmektedir. Cenk meydanına düğüne gidiyoruz diyerek giden ve şahadet şerbeti içen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.

Sağlık Sen olarak biz sadece ücret sendikacılığı yapmıyoruz. Sosyal sendikacılık da vazifelerimiz arasında var. Bugün Arakan’daki müslüman kardeşlerimiz ağlıyorsa, Suriye’deki vatandaşlara zulüm ediliyorsa onlara hiçbir şey yapamıyorsak dualarımızla katkıda bulunmalıyız.”

Sağlık-Sen Antalya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Lale Aras ise, dünyanın dört bir yanında çocuklarıyla savaşın ortasında kalan veya çeşitle nedenlerle hak hukuk adalet ve demokrasi mücadelesi veren kadınları yürekten desteklediğini belirterek verdikleri mücadelede zafer dilediğini söyledi. 8 Mart’ı doktoruyla, ebesiyle, hemşiresiyle ve diğer tüm sağlık sektöründe çalışan personeli ile insanların en mahrem duygularına, yaşantılarına şahitlik eden, onların acılarını saran ve paylaşan, empati kurabilen, hassasiyetle yaklaşan değerli kadınların günü olarak niteleyen Aras, “Demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlenmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. Alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar günümüz kutlu olsun derken tüm şehitlerimize de Allahtan rahmet diliyorum” dedi. Program sonunda, etkinliğe destek olan sponsorlara plaket takdim edildi.