Sağlık Sen’den "Halk Sağlığı Haftası" açıklaması

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Halkın sağlığının korunması, geliştirilmesi, sağlık için risk oluşturan faktörlerle daha etkin mücadele edilmesi ve vatandaşların hak ettikleri sağlık hizmetlerinin sunulmasının hükümetin öncelikli hedefleri arasında geldiğini söyledi. Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, koruyucu sağlık hizmetleri ile toplum bilincini arttırarak hastalık meydana gelmeden önlemek ve bu konuda yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacı ile her yıl Eylül ayının ilk haftası Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanıldığını hatırlatan Kuluöztürk, bu haftanın halk sağlığı açısından en önemli amacının, toplumun sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek, basit tedbirler ve önlemlerle doktora, ilaca gereksinim duymadan sağlık sorunlarını atlatabilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının hakları korunmalı

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 400 bin sağlık çalışanının aynı ekip ruhuyla, 8 bin aile sağlığı merkezi, 25 bin 885 Aile Hekimliği Birimi, 202 KETEM, 177 AÇSAP Merkezi, 100 Sağlıklı Hayat Merkezi, 195 Entegre İlçe Hastanesi, 76 Entegre Sağlık Merkezi ve 446 Göçmen Sağlığı Merkezinde koruyucu sağlık hizmeti sunduğunu hatırlatan Kuluöztürk, bu birimlerde halkın sağlığını korumak üzere görevli sağlık personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özlük haklarının korunmasının halkın sağlığı ile doğrudan ilintili olduğunu, halk sağlığı hizmetlerinin başarıya ulaşmasının temelinde personelin huzurunun, memnuniyetinin yattığını kaydetti. Sağlık-Sen’in sorunlarla mücadelede her zaman çözümü arayan sivil inisiyatifi canlı tutacağını belirten Başkan Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Sağlık-Sen olarak; sağlık çalışanlarının sorunlarına yönelik bilimsel temelli çözüm önerileri geliştirmekle, sağlık çalışanlarının haklarını koruma ve geliştirme sürecinde önemli kazanımlar elde edilebildiğini gösterdik. Bunu sözleşmelileri kadroya alınması süreciyle ispatladık. Toplu sözleşme hakkını elde ederek ispatladık. Yıllık izin ve rapor dönemlerinde ek ödeme alınmasını sağlayarak, hekim dışı sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkı sağlayarak ispatladık. Döner sermaye adaletsizliklerini çözmek için mücadelemiz sürüyor. Yıpranma payı ile ilgili olarak sağlık çalışanlarının tamamı yıpranma payından faydalanmalıdır dedik. Yıpranma payının 6 yıla bir değil 5 yıla bir olarak tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlemesi yapılması ve geçmişe dönük olarak verilmesi taleplerini yeniliyoruz. Sağlıkta şiddet hususunda ciddi tedbirler alınması konusunu her daim gündemde tutmaktayız. Nitelikli sağlık hizmetinin nitelikli emekle sağlanabileceği gerçeğinden hareketle, devlet ve üniversite hastanelerinde tam gün görev yapan hekimlerimizin, hocalarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının hak ettikleri ekonomik ve sosyal koşulların sağlanması için, çözüm odaklı bir vizyonla ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz”