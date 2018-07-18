Sağlık Sen’den oda açılışı

Sağlık-Sen Korkuteli Devlet Hastanesi’nde sendika odası açtı. Sendika Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, açılış kurdelesini Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nihat Ateş ile birlikte kesti. Sendika odasının hayırlara vesile olmasını dileyen Sinan Kuluöztürk, odanın açılmasına destek veren hastane yönetimine teşekkürlerini sundu.

“Köprü görevi üstlenecek”

Başkan Kuluöztürk, “Sendika odası, çalışan ile yöneticiler arasında köprü görevini üstlenecek. Hastane personeli sıkıntılarını, sorunlarını sendika odasına gelip temsilcilerimize anlatacak, kurum amirlerine iletilecek, birlikte çözüm bulunacak. Böylece çalışana daha iyi bir hizmet sunmuş olacağız. Antalya’da 7 bin 100 üyeye ulaştık ve doğru işler yapmayı sürdürerek inşallah bu sayıyı daha da artıracağız” dedi.