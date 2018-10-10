Sağlık-Sen'den yerlileşme ve millileşme desteği

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) işbirliğiyle Ankara'da düzenlenen Halk Sağlığı Günleri programına katılan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Halk Sağlığı Günleri'nin her yıl farklı bir tema ile ele alındığını, bu yılki programın da ülkemizin başlattığı yerlileşme ve millileşme hamlesine destek amacıyla ‘Sağlıkta Millileşme ve Yerlileşme' başlığı altında düzenlendiğini kaydetti.

Millilik ve yerlilik hedeflerinin, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltarak maddi gücünü tahkim etme arayışından çok daha öte değeri olduğunu söyleyen Kuluöztürk, sağlıkta ve hayatın bütün alanlarında üretimin millileşmesini, insan merkezli medeniyet anlayışlarının bu kadim topraklarda yeniden şahlanışı olarak nitelendirdiklerini belirtti. Kuluöztürk, “Kapitalist düzen varlığını, yığınları köleleştirmeye bağlamış, ahlaka ve vicdana saldırmaya devam ediyor. Millileşme Davası, madde saltanatı ve sömürü düzenine karşı, Hakkı temsil etme, insanlık onurunu koruma, insanı yaşatma, insanı yüceltme davası olmalıdır” dedi.

Sağlık-Sen olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını çözme, mali ve özlük haklarını geliştirme konusunda üzerlerine düşen sendikal sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Kuluöztürk, bunun yanı sıra sağlık ve sosyal hizmet politikalarına da katkı sunduklarını vurguladı. Kuluöztürk, “Sorumlu sendikacılık anlayışı gereği bu çalışmalarımızı daha geniş kitlelere taşıyarak sürdüreceğiz. Sempozyumumuza katılarak bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan tüm panelistlerimize, bürokratlarımıza, bizi yalnız bırakmayan sağlık çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.”

Öte yandan iki gün süren ve geniş katılımla gerçekleştirilen Halk Sağlığı Günleri sempozyumuna Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve çok sayıda akademisyen, bürokrat ve uzmanlar katıldı. Programda ‘Sağlıkta Millileşme ve Yerlileşme', ‘Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü', ‘Sağlık Okuryazarlığı', Bağımlılıkla Mücadele ve Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.